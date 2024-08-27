Konak’tan Gradsko ile kardeşlik protokolü

Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:52

Güncelleme: 27.08.2024 - 11:52

Konak Belediyesi Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kuzey Makedonya’nın Gradsko Belediye Başkanı Kiro Nackov ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi. Başkan Mutlu’nun, Gradsko Belediye Başkanı Kiro Nackov, Genel Sekreter Aleksandar Gjorgjievski ve Eğitim Sorumlusu Aleksandar Kocev’i ilgiyle ağırladığı ziyarette, iki ilçe arasında kardeş şehir protokolü de imzalandı. Farklı kentler ile kardeşlik ilişkileri kurarak sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan Konak Belediyesi ve Gradsko Belediyesi arasında imzalanan protokole göre; iki ilçe arasındaki dostluk bağlarının geliştirilmesi, ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi adına çalışmaların ve projelerin yürütülmesi planlanıyor.

MUTLU: BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Gradsko Belediye Başkanı ve beraberindeki heyeti İzmir’in kalbi Konak’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Mutlu, imzalanan kardeş şehir protokolünün iki ülke arasındaki bağları ve iş birliğini güçlendireceğine dikkat çekerek, “Ben de Yunanistan Serez’den gelen bir ailenin kızı olarak kendi coğrafyamdan konuklarımın olmasından dolayı çok memnunum. Gradsko ile kardeş şehir olmamız bizim için çok kıymetli. Dünya barışı ve ülkelerin kardeşliği adına kentlerimizin kardeşliği önemli bir adım. Bu protokol resmi bir anlaşmadan öte dostluk ve iş birliği ruhunu simgeliyor. Bugün attığımız bu adımın uzun ömürlü ve verimli olmasını temenni ediyorum” dedi.

Gradsko Belediye Başkanı ve ekibinin, bu akşam 17’ncisi gerçekleştirilecek Gültepe Rumeli Şenliği’ne de katılacaklarını hatırlatan Başkan Mutlu, “Sizi aramızda görmek bu seneki şenliğimizi çok farklı kıldı” diye konuştu.

NACKOV: BURADA BULUNMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ

Ev sahipliği için Konak Belediye Başkanı Mutlu’ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Gradsko Belediye Başkanı Kiro Nackov ise, “Bugün burada, iki ilçe arasında güçlü ve anlamlı bir bağın başlangıcına tanıklık etmek için bir araya geldik. Kentlerimizin gelişimine, kültürel zenginliğine ve sosyal hayatına katkı sağlayacak, kardeşlik temelinde güçlü bir iş birliği için buradayız. İzmir’in kalbi Konak’ta bulunmaktan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

MERKEZLERDE İNCELEMELERDE BULUNACAKLAR

İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Dernek Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler ile derneğin yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı imza töreninde konuşmaların ardından iki belediye başkanı protokole imza atarak Konak ve Gradsko’yu kardeş şehir olarak ilan etti. Heyetler arasında karşılıklı hediye takdiminin yapılması ile sona eren imza töreninin ardından Gradsko Belediye Başkanı Kiro Nackov ve ekibi, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın yanı sıra Konak Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aziziye Semt Merkezi, Toros Sosyal Tesisleri ve Engelsiz Yaşam Köyü’nde incelemelerde bulunmak üzere makamdan ayrıldı.