Konak’tan Müzeler Haftası’nda etkinlik yağmuru
Konak Belediyesi’nin butik müzelerinde Müzeler Haftası’na özel ‘Sanatçı Buluşmaları’ başlıyor. Müzeler Haftası’nın kutlandığı 18-24 Mayıs tarihleri arasında Konak’ın butik müzeleri akademisyen ve sanatçıları konuk edecek.
İzmir’de Konak Belediyesi’nin Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlediği ‘Sanatçı Buluşmaları’ etkinliği, birbirinden değerli sanat akademisyen ve sanatçıları müzelerde sanatseverler ve müze tutkunlarıyla buluşturuyor. Hafta boyunca sürecek etkinlikler kapsamında Necdet Alpar Mask Müzesi, Radyo ve Demokrasi Müzesi, Kadın Müzesi, Karikatür Müzesi, Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Konak Modern Sanat Merkezi’nde sanatçı buluşmaları yapılacak.
‘SANATÇI BULUŞMALARI’NA DAVET
Müzeler Haftası’nı “Müzeler insanlığın kültürel mirasını geleceğe taşıyan birer köprüdür” sözleriyle kutlayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmirlileri Sanatçı Buluşmalarına davet etti. Sergi ve söyleşilerin yer aldığı etkinliklerin yer aldığı Sanatçı Buluşmaları programı ise şöyle:
18- 24 MAYIS MÜZELER HAFTASI
‘SANATÇI’ BULUŞMALARI
*Söyleşi
Prof. Dr. Ayten Öğütçü - DEÜ Sahne Sanatları Bölümü- Kukla ve Heykel Sanatçısı
21 Mayıs 2024 Salı
Saat: 13.00
Yer: Mask Müzesi
*Söyleşi
Doç. Dr. Cem Güzeloğlu – EÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Akademisyen
21 Mayıs 2024 Salı
Saat: 15.00
Yer: Radyo ve Demokrasi Müzesi
*Söyleşi & Sergi
‘5 Kadın 5 Hikaye’ Fotoğraf Sergisi
Prof. Dr. Simber Rana Atay - EÜ İletişim Fakültesi Akademisyen, Sanatçı
Sergi Açılışı
22 Mayıs 2024 Çarşamba
Saat: 13.00
Sergi Tarihi
22-31 Mayıs 2024
Yer: Kadın Müzesi
*Söyleşi
Sadık Pala - Karikatürist
23 Mayıs 2024 Perşembe
Saat: 14.00
Yer: Karikatür Müzesi
*Söyleşi
Dr. Ayşe Füruzan Caman- İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürü, Kültür ve Turizm Uzmanı
Varol Topaç-Turgut Pura Vakfı Başkanı, Heykeltıraş
24 Mayıs 2024 Cuma
Saat: 11.00
Yer: Konak Modern Sanat Merkezi
*Söyleşi
Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen - DEÜ Sahne Sanatları Bölümü- Akademisyen, Sanatçı
24 Mayıs 2024 Cuma
Saat: 14.00
Yer: Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi
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