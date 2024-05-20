Konak’tan Müzeler Haftası’nda etkinlik yağmuru

Konak Belediyesi’nin butik müzelerinde Müzeler Haftası’na özel ‘Sanatçı Buluşmaları’ başlıyor. Müzeler Haftası’nın kutlandığı 18-24 Mayıs tarihleri arasında Konak’ın butik müzeleri akademisyen ve sanatçıları konuk edecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:58
Konak’tan Müzeler Haftası’nda etkinlik yağmuru
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İzmir’de Konak Belediyesi’nin Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlediği ‘Sanatçı Buluşmaları’ etkinliği, birbirinden değerli sanat akademisyen ve sanatçıları müzelerde sanatseverler ve müze tutkunlarıyla buluşturuyor. Hafta boyunca sürecek etkinlikler kapsamında Necdet Alpar Mask Müzesi, Radyo ve Demokrasi Müzesi, Kadın Müzesi, Karikatür Müzesi, Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Konak Modern Sanat Merkezi’nde sanatçı buluşmaları yapılacak.

‘SANATÇI BULUŞMALARI’NA DAVET

Müzeler Haftası’nı “Müzeler insanlığın kültürel mirasını geleceğe taşıyan birer köprüdür” sözleriyle kutlayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmirlileri Sanatçı Buluşmalarına davet etti. Sergi ve söyleşilerin yer aldığı etkinliklerin yer aldığı Sanatçı Buluşmaları programı ise şöyle:

18- 24 MAYIS MÜZELER HAFTASI

‘SANATÇI’ BULUŞMALARI

*Söyleşi

Prof. Dr. Ayten Öğütçü - DEÜ Sahne Sanatları Bölümü- Kukla ve Heykel Sanatçısı

21 Mayıs 2024 Salı

Saat: 13.00 

Yer: Mask Müzesi

*Söyleşi

Doç. Dr. Cem Güzeloğlu – EÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Akademisyen

21 Mayıs 2024 Salı

Saat: 15.00 

Yer: Radyo ve Demokrasi Müzesi

*Söyleşi & Sergi

‘5 Kadın 5 Hikaye’ Fotoğraf Sergisi

Prof. Dr. Simber Rana Atay - EÜ İletişim Fakültesi Akademisyen, Sanatçı

Sergi Açılışı

22 Mayıs 2024 Çarşamba

Saat: 13.00

Sergi Tarihi

22-31 Mayıs 2024

Yer: Kadın Müzesi

*Söyleşi

Sadık Pala - Karikatürist

23 Mayıs 2024 Perşembe

Saat: 14.00 

Yer: Karikatür Müzesi

*Söyleşi

Dr. Ayşe Füruzan Caman- İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürü, Kültür ve Turizm Uzmanı

Varol Topaç-Turgut Pura Vakfı Başkanı, Heykeltıraş

24 Mayıs 2024 Cuma

Saat: 11.00 

Yer: Konak Modern Sanat Merkezi

*Söyleşi

Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen - DEÜ Sahne Sanatları Bölümü- Akademisyen, Sanatçı

24 Mayıs 2024 Cuma

Saat: 14.00 

Yer: Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi


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