Manisa FK’ye 500 TL’ye tahsis edilen tesis geri alındı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:47

Güncelleme: 15.05.2024 - 12:47

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı olağan toplantısında, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.11.2020 tarih ve 495 sayılı meclis kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren BESOT A.Ş.'ye işletme devri yapılan spor tesislerinin işletme devrinin iptal edilmesi konusunun değerlendirilmesi” teklifi oylandı.

ZAYREK: KOMİK BİR RAKAM

Maddenin oylanmasından önce kısa bir açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Burası, Manisa Futbol Kulübü adlı şirketin belediyemizden kullandığı tesisler. Aylık 500 TL gibi komik bir rakama yıllardan beri tesislerimizi kullanan bir şirket. Bu şirketle Besot A.Ş. arasındaki yapılan sözleşmenin iptali söz konusu” dedi. Açıklamanın ardından sözleşmenin iptal edilmesi teklifi, oybirliğiyle kabul edildi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan spor tesisleri yeniden kent sakinlerinin oldu.