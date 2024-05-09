Narlıdere’de 19 Mayıs’a özel futbol turnuvası

Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:33

Güncelleme: 09.05.2024 - 12:33

İzmir’de Narlıdere Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘19 Mayıs Futbol Turnuvası’ düzenliyor. 14–19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvaya başvurular 13 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek. Bu yıl birincisi düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek turnuvada ilk 3’e girecek takımlara çeşitli ödüller verilecek. Narlıdere Belediyesi Ali Artuner Stadı’nda oynanacak müsabakalar öncesinde, 13 Mayıs Pazartesi Günü Belediye Meclis Salonu’nda kura çekimi gerçekleştirilecek.

BAŞKAN ERMAN UZUN’DAN TURNUVAYA DAVET

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenleyecek futbol turnuvasına tüm gençleri davet ettiklerini söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyet fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister’ sözünden ilham alarak hayata geçireceğimiz turnuvamızı bu sene ilk kez düzenliyoruz. Tüm gençlerimizi bir futbol şölenine sahne olacak turnuvamıza katılmaya davet ediyoruz. Sporun ve 19 Mayıs’ın ruhuna uygun olarak gerçekleştireceğimiz turnuvamıza katılacak takımlara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Çocukların ve gençlerin sporu bir yaşam biçimi edinmesini kendilerine görev edindiklerini söyleyen Başkan Erman Uzun, “Narlıdere’mize bir gençlik merkezi kazandırmak istiyoruz. Ayrıca yeni spor alanları yapacağız. Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak, onların sanatla ve sporla yetişmesini sağlayacağız” diye konuştu.