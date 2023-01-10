Nâzım Hikmet doğumunun 121. yıldönümünde anılacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Nâzım Hikmet Ran'ın doğumunun 121. yıldönümünde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde anılacak. Nazım Hikmet ve Yunan şair Yannis Ritsos’un eserleri iki dilde seslendirilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, Nâzım Hikmet Ran'ın 121. doğum günü için özel bir etkinlik düzenliyor. Büyük şair, aynı dönemde yaşayan ve Nâzım’ın şiirlerini Yunancaya çeviren büyük şair Yannis Ritsos ile hatırlanacak. Şiir ve iki dilde şarkılardan oluşan etkinlik, 15 Ocak Pazar günü 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ücretsiz düzenlenecek.
SANATÇILAR KATILIYOR
"Nâzım-Ritsos Buluşması" adıyla yapılacak etkinlikte, çağın zorluklarına göğüs germek zorunda kalan, benzer şekilde düşüncelerinden ötürü sürgün ve zindanlara mahkûm edilen biri Türk, diğeri Yunan iki büyük edebiyatçının eserleri birlikte seslendirilecek.
Dr. Naci Hasanefendi’nin küratörlüğünde yapılacak geceye sanatçılar Rutkay Aziz, Mazlum Çimen, Statis Ülkeroğlu, Theodora Zikou, Fotini Triandafillou, Tomris Çetinel, Yasemin Şimşek Tüzün, Eylem Pelit ve Turgay Güzelcan katılacak.
Etkinlik, Nâzım Hikmet Kültür Sanat Vakfı, Kültürlerarası Sanat Derneği, 21st Century International Cultural Federation ve İZELMAN işbirliğiyle düzenleniyor.
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