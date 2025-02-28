Ödemiş Belediyesi’nden dar gelirli ailelere “Efe Kart”

Yayınlanma: 28.02.2025 - 12:43

Güncelleme: 28.02.2025 - 12:43

Ödemiş Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesindeki hizmet ve çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların mağduriyetlerini azaltmak, sosyal yardım ve sosyal hizmet sunmak amacıyla “Efe Kart” uygulamasına başlıyor. Konuyla ilgili Vakıf Bank yetkilileri ile protokol imzalayan Belediye Başkanı Mustafa Turan, ilçedeki sosyal yardımların artarak devam edeceğini belirtti.

TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ

Ülkedeki ekonomik krizden çok kişide vatandaşın etkilendiğini belirten Başkan Turan; “Ödemiş Belediyesi olarak, dar gelirli ve alım gücü düşük vatandaşlar için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. İlçemizde yoksulluğa karşı mücadele kapsamında vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Ağustos ayında Kent Lokantasını açtık, sabahları ücretsiz sıcak çorba ikramımızla vatandaşlarımızın bir öğünü karşılayarak destek olmaya çalışıyoruz. “Efe Kart” ile geçim sıkıntısı çeken çok sayıda kişiye yardım elimizi uzatacağız. Müracaatlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’müzce alınacaktır. Bayram öncesi dağıtacağımız kartlarla her ay nakdi destek sağlayacağız” dedi.