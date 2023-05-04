Otamış Halkın Marketi, dünya köyü Birgi’de hizmete açıldı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 11:21

Güncelleme: 04.05.2023 - 11:21

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün açıkladığı dünyanın en iyi 32 turizm köyünden birisi ve UNESCO dünya mirası adayı kent Birgi’de Otamış Halkın Marketi’nin ikinci şubesi açıldı. Açılış törenine CHP Genel Başkan Başdanışmanı, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmer Eriş, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan ilçede, üretimi teşvik ederek kooperatifçiliğin yaygınlaşması, Ödemiş’te üretilenlerin büyükşehirlere ulaştırılması hedefiyle 2021 Haziran ayında Ödemiş Belediyesi amaçıyla kurulan Otamış ilk mağazasını Ödemiş merkezde açmıştı.

Ürün yelpazesini genişleten Otamış Halkın Marketi Birgi’de açtığı mağazada, Birgi’ye dair motiflerle bezenen hediyelik eşyalar, kadınların el emeği göz nuru olan ipek ürünler ve üreticiden tüketiciye süt ve et ürünleri zeytin ve reçel çeşitleri yer alıyor.