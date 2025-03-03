Özay Gönlüm, vefatının 25. yılında Denizli’de anıldı

Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:49

Güncelleme: 03.03.2025 - 10:49

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Özay Gönlüm 25. Yıl Anma Programı", Cumartesi akşamı Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde ve sanatçının adını taşıyan Özay Gönlüm Salonu’nda büyük bir katılımla gerçekleşti. Türk Halk Müziği’nin unutulmaz ismi Özay Gönlüm, sevilen türküleriyle bir kez daha anıldı.

Anma programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, İlçe Belediye Başkanları, davetliler ve Özay Gönlüm’ü anmak isteyen çok sayıda vatandaş katıldı. Usta sanatçının Çatalçeşme Oda Tiyatrosu bahçesindeki anıt heykeli önünde yapılan çelenk sunma töreninin ardından gerçekleştirilen anma konserinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu’nun sahne alırken şef İsmail Barkan yönetiminde sanatçının en sevilen eserleri seslendirildi. Konser boyunca salonda duygusal anlar yaşanırken, dinleyiciler de türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Katılımcılar, böyle anlamlı bir etkinliği düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Gecenin sonunda sahneye çıkan koro üyeleri ve izleyiciler, Özay Gönlüm’ü alkışlarla yâd etti.

ÇAVUŞOĞLU: ÖZAY GÖNLÜM SADECE DENİZLİ’YE DEĞİL, DÜNYA KÜLTÜRÜNE BİR MİRAS

Anma programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Özay Gönlüm’ün Denizli’nin yetiştirdiği önemli sanatçılardan biri olarak Dünya kültürüne de bir miras olduğunun altını çizdi. Başkan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, “Hem Denizli açısından hem de geçmişimiz, geleceğimiz ve kültürümüz açısından bizim için en değerli ve kıymetli şahsiyetlerden birini anıyor olmak çok önemli. Özay Gönlüm’ün sadece Denizli’ye değil, Dünya kültürüne de bir miras olduğunu hepimiz biliyoruz. Özay Gönlüm’ü yaşatma noktasında elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki kültürlerimize sahip çıkıp yaşatabilirsek gelecek güzel günlerde mutluluğumuz daha da artacak” ifadelerini kullandı.