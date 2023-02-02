Şakran’ı, Çeşmealtı’nı gerçek sahiplerine yani halkına teslim edin.

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 15:19

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 15:19

2012 yılında AKP’nin İzmir’de yapılacağını duyurduğu 35 proje kapsamında olan ancak halkın itirazları ve meslek odalarının açtıkları davalar neticesinde iptal edilen iki yat limanı için hükümet yeniden atağa geçti.

Şakran’daki proje, halkın ve meslek odalarının, Çeşmealtı’nda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yargıya taşıdığı ve mahkeme tarafından iptal edilen bu projeler ne hikmetse yine gündemde.

Yeni raporlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuracak olan Ulaştırma Bakanlığı, projenin yapımı için ihale açacak gibi görünüyor.

İnşaat ihalesinin ardından iki projenin de temeli atılacak ve denize beton doldurularak yeni yat limanları inşa edilecek.

Yazık ki ne yazık!

Aliağa’da halkın denize girebildiği tek halk plajı olan Şakran’ı ve Urla Çeşmealtı’nda balıkçılıkla uğraşan üreticiyi yerinden edecek olan bu projelerdeki ısrarı anlamak mümkün değil!

Halkın karşı çıktığı projeleri savunan ve her seferinde yeniden imar planı hazırlatan AKP ve partinin lideri Erdoğan: “Biz emri dağdan değil, Hak'tan ve halktan aldık” derken hangi halkı kastediyordu acaba?

Ne şanssız bir nesiliz ki ömrümüzün 20 yılı bu iktidara denk geldi ve bu durum gerçekten çok büyük bir talihsizlik...

Ve bizler 20 yıldır yapılan yanlışları dile getirmekten bıktık usandık.

Lakin AKP bu projeleri yerel yönetimlerin ve STK’ların görüşlerini dikkate almadan gerçekleştiremeyeceğini her nedense bir türlü anlamak istemiyor.

İnatla ülkenin her yerinde aynı hataya düşüyor.

Sonra da milli iradeden ve halkın gücünden bahsediyor.

Her zaman belirttiğim gibi halka rağmen siyaset olmaz.

“Ben yaptım oldu” anlayışı ile kimse bir yere varamaz.

Şakran ve Çeşmealtı halkının itirazlarına ve mahkeme kararlarına rağmen bu ısrarı sürdürmek kimseye fayda getirmez.

Sizin deyiminizle “İstemezük zihniyeti ” olan bizler bu ülkenin yeşiline mavisine sevdalıyız.

Bu çok net!

Ayrıca beğenmediğiniz “istemezük zihniyeti” ülkesinin ormanlarını, su kaynaklarını, madenlerini, kıyılarını patronların yağmasına açan ve Türkiye’nin doğal zenginliklerini telafisi mümkün olmayacak şekilde tahrip edenlere karşıdır, hizmet edenlere değil…

Bu ülkenin her bir karış toprağı çok değerli ve özeldir.

Herkes şunu iyi bilmeli ki bu güzel vatan kimsenin tekelinde değildir.

Her seferinde “Durmak yok, yola devam” diyorsunuz ya…

Durun artık…

Şakran’ı, Çeşmealtı’nı gerçek sahiplerine yani halkına teslim edin.

Lütfen!

Bu ülkeye daha fazla zarar vermeyin!