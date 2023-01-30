Urla ve Aliağa projeleri seçim öncesi yeniden gündemde
AKP iktidarının açıkladığı 35 proje kapsamında İzmir’de 2012 yılında yapılacağını ilan ettiği ancak halkın itirazları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile meslek odalarının açtıkları davalar neticesinde iptal edilen İzmir’deki iki yat limanı için hükümet seçimler öncesinde yeniden harekete geçti. Urla Çeşmealtı ve Aliağa Şakran’da rafa kaldırılan yat limanı projeleri için hazırlıklara başlayan Ulaştırma Bakanlığı, önümüzdeki günlerde her iki proje için ayrı ayrı ihaleye çıkacak.
2011 yılında eski başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ve toplam yatırım tutarı 56 milyar lirayı bulan 35 proje arasında yer alan alan İzmir’deki iki yat limanı projesi 12 yıl sonra yapılacak genel seçimler öncesinde bir kez daha gündeme geldi. Halkın veto ettiği, meslek odaları ve büyükşehir belediyesinin mahkemeye taşıdığı marina yatırımlarında kentten gelen tüm itirazlara karşın resmi süreç yeniden başladı. Yıllardır İzmir’e vaat edilen ancak bugüne dek çivi dahi çakılamayan Urla Çeşmealtı ve Aliağa Şakran’daki yat limanları için öncelikle yeniden ihale yapılacak.
(Çeşmealtı Yatliman Projesi)
İHALE YARIN
Şakran’da halkın ve meslek odalarının itirazlarıyla gündeme gelen, Çeşmealtı’nda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yargıya taşıdığı ve mahkeme tarafından iptal edilen marina projeleri için yeniden çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlanacak. 2013’te hazırlanan raporların süresi dolduğundan ötürü projeye başlayabilmek için öncelikle yeni ÇED başvurusu yapacak olan Ulaştırma Bakanlığı, Aliağa’daki proje için 31 Ocak (yarın), Çeşmealtı’ndaki proje için de 15 Şubat tarihinde ihaleye çıkacak.
(Şakran halkı yat limanına karşı eylem yapmıştı)
HALK PLAJINA YAPILACAK
Hazırlanacak olan yeni raporlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuracak olan Ulaştırma Bakanlığı, ardından projenin yapımı için de inşaat ihalesine çıkacak. İnşaat ihalesinin ardından ise her iki projenin de temeli atılacak ve denize beton doldurularak yeni yat limanları inşa edilecek. Tartışmalı imar planlarıyla sık sık gündeme taşınan ve her seçim öncesinde İzmir’e vaat edilen kentteki 10 ayrı marina projesinden olan iki yatırım için gerekli ÇED raporları toplam 5 ay içerisinde hazırlanacak. Aliağa’da halkın denize girebildiği tek halk plajı olan Şakran’da yapılacak marina projesi 400 yat kapasiteli, Urla Çeşmealtı’nda hayata geçirildiği takdirde yörede balıkçılıkla uğraşan üreticiyi yerinden edecek olan marina projesinin ise 360 yat bağlama kapasiteli olacağı duyurulmuştu. Halkın karşı çıktığı projeleri savunan ve her seferinde yeniden imar planı hazırlanan marinalara gelen itirazlar için İzmirlileri suçlayan AKP’li milletvekilleri “İstemezükçüler”, “CHP zihniyeti bizi engelliyor” söylemleriyle tepki toplamıştı.
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