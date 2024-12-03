Sepil'in dediği, Tugay'ın teyidi ve Stoliov'un bu haftaki yönelimi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 12:05

Güncelleme: 03.12.2024 - 12:18

"Denk bütçeli hiçbir kulüp yok. Göztepe, ligin en ekonomik kulübüdür. Denk bütçe var diyemeyiz ama ortaklarımızla bunu bilerek yola çıktık. 5 yıllık program yaptık. Hedefimizi hocamız da söylüyor. Bir oluşuma, takıma gittik. Avrupa'yı hedefleyen bir takım kurduk. Bunu denk bütçe ile yapamazsınız zaten bunu bilerek yola çıktık. Göztepe'yi hayallerimizdeki yere getirmek hedefiyle yola çıktık. Yetiştirici takım olmak değil şu an fırsatı yakaladığımız süper ligde üst sıralara ve Avrupa'ya oynayacak bir yapıya kavuşmaktır. Bu hafta yenildik ama moralimizi bozmadık. Genç takımız ama iki tane büyük zor maçı kazanacak mantaliteye gelmemişiz. Onu gördük"

Yukarıdaki sözler, Göztepe SK Onursal Başkanı Mehmet Sepil'in önceki gün İZVAK toplantısında sarfettiği sözler. Sadık okur son Başakşehir-Göztepe maçı sonrasında kaleme aldığım kritiği hatırlayacaktır. Göztepe’nin avantajlarını sıralarken kulübün mali-idari yapısına da dikkat çekmiştim. Nitekim Sepil'in açıklaması ile ortaklaşmış olduk. Hakikaten kulüpler borç içinde yüzüyor, gırtlaklarına kadar borçlular. Bazılarının transfer tahtası bile kapalı! Göztepe'nin avantajı giderleri gelirlerini şimdilik aşsa da ortakların açığı kapatma imkan ve kabiliyeti.

STOİLOV TAKIMA BU HAFTA RADİKAL DOKUNUŞ YAPABİLİR

Biz yine futbola dönelim. Göztepe bu hafta evinde lige veda etme modundaki Adana Demirspor ile karşılaşacak. Tam da Göz Göz'ün geçen haftaki farklı yenilgiyi unutturabileceği bir maç. Tabii rakip küçüksenmezse.

Teknik direktör Stoliov'un bu hafta kadroda revizyona gitmesi sürpriz olmayacak. Tijaniç ve iyileşirse Ahmet'in orta alanda ilk 11'de başlayabilir. Sağ kanatta Nazım, sol kanatta Djalma'nın da ilk 11'da çıkmasını bekliyorum. Kaptan İsmail, Ogün, Hugo ve Matsuki kulübeye çekilecektir bu durumda. Fofana da bu hafta 11'de sahaya çıkabilir ve bu durumda Juan kulübeye çekilebilir. Daha bitmedi; Adana Demirspor karşısında Stoilov kaleyi de Arda'ya teslim edebilir. Genel olarak Göztepe'yi sırtlayan isimlerden olan Lis'in son iki haftadaki hatalı hareketleri bir hafta dinlenmesini beraberinde getirebilir. BJK maçında ayağındaki topu taca doğru vuracağına acemice önündeki kalabalığa vurdu ve kendi arkadaşına çarpan top tıngır mıngır Göztepe ağlarına yuvarlandı! Son Başakşehir maçında ise kornerden gelen hava toplarına müdahale performansı gösteremedi. Böylelikle Göztepe kalesine iki gol kornerden gelen toplara atılan kafayla oldu. Lis dinlendirilirken, Arda da görece kolay geçeceğini düşündüğüm Adana Demirspor maçında görülmüş olur.

Stoliov'un da altını çizdiği istikrarın yakalanması önemli. Bir maçta 4 atıp ikinci maçta 4 yiyorsanız takımda bir sorun var demektir ve bunu belirleyip çözmek de mental dokunuş desteğiyle de olabilecek bir iştir.

İKİ CEPHEDEKİ GÖZ GÖZ İÇİN...

Göztepe'nin bir tık sıçrama yapması şart hedefi için. Ki, 5. turdan itibaren yakında Türkiye Kupası maçları da oynayacak. Yani iki cephede savaşacak. Göztepe'yi belki de Kupa Avrupa'ya taşıyacak. O yüzden Türkiye Kupasını da ciddiye alacak bir Göz Göz gerekiyor. Stoilov ve ekibi bu çerçevede çalışmalarını sürdürmek durumunda.

GÖZTEPE AKADEMİSİ'NİN ÖNÜ AÇILMALI

Bitirirken yeniden Sepil'in açıklamasına döneceğim. Yukarıdaki alıntının dışında tesis meselesine de değindi Sepil ve nezaket zemininde sitem etti. Evet, futbol altyapı akademisi için arazi arayışı sürüyor. Aslında çok sıkan Torbalı'daki kilidi hükümet açabilir. Yeter ki istesin ve Göztepe'nin ihtiyacını, çözümlendiği takdirde oluşacak katma değeri dikkate alsın. İzmir Büyükşehir Belediyesi o noktada sağlıklı bir işbirliği zemini oluştuğunda pozitif bir duruş sergileyerek Göztepe'nin önünü açacaktır. Başkan Dr. Tugay’ın iyi niyet beyanı biliniyor. Bugünkü Halk TV'deki İsmail Küçükkaya'nın programında da iyi niyetini teyit etti.

ÇOK AMAÇLI GÖZTEPE GÜRSEL AKSEL

Bu arada... Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki dükkanların ve diğer alanların kulübe devredilmesi hususundaki beklentiye karşılık verilmesi Göztepe'ye çok iyi gelecek. Sürdürülebilirlik için kulübün buna ihtiyacı var. Göztepe bunu hak ediyor. Göztepe için, Türk sporu için elini taşın altına koyan ve bu uğurda mesai harcadığı gibi bir servet de harcayan Sepil'e ve Göztepe SK'ya bu müjde bakalım ilgili bakanlık tarafından ne zaman verilecek. Stat yatırımı 15'te bir maç için çok lüks. Hadi arada bir de Kupa, Milli maç vb. Yılda 20-25 kez maç oynanacak ve yazın 3 ay, kışın devre arasında 1 ay kapanacak bir stat yerine yılın 52 haftası boyunca aktif olacak; farklı sosyal mekanlara, konserlere, festivallere ev sahipliği yapacak bir stat bekliyor Göztepe ve bütün Izmir.