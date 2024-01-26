SMA hastası Zehra bebekten iyi haber
Marmaris’te yaşayan SMA Hastası Zehra Dağ için düzenlenen kampanya mutlu sonla tamamlandı. Yaklaşık iki yıl süren kampanyada 1 milyon 850 bin dolar toplandı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ümran ve Abdullah Dağ çiftinin kızları Zehra’nın SMA tip 1 teşhisi konulmasının ardından 2022 yılı haziran ayında kampanya başlatıldı. O dönem henüz 8 aylık olan Zehra’nın kampanyasının tamamlanması için Marmaris Belediyesi de destek verdi.
KAMPANYA 2 YILDIR SÜRÜYORDU
Gönüllüler ile birlikte kermesler, konserler, futbol turnuvaları, şenlikler düzenlendi. Mavi kapak kampanyası ile Zehra’ya can olmak için çaba harcandı. Zehra’yı sık sık ziyaret eden ve doğum günlerinde de yalnız bırakmayan Başkan Mehmet Oktay, 12 Ekim’de 2 yaşına giren Zehra’nın kampanyasının tamamlanması için gerek sosyal medyada gerekse birebir görüşmelerinde sık sık destek çağırısında bulundu. Zehra’nın kampanyası nihayet dün tamamlandı ve 1.850.000 dolar toplandı. Tedavisi için Dubai’ye gidecek olan Zehra için sosyal medyada yapılan son canlı yayında ailesinin mutluluğu görülmeye değerdi.
ZEHRA HAYATA TUTUNDU
Kampanyanın tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris'imizin incisi, güzel kızımız Zehra Bebek'in kampanyası tamamlandı. Şimdi tedavi olmak üzere Dubai'ye gidecek. Yaklaşık iki yıldır hep birlikte, el ele vererek, gönül köprüsü kurarak Zehra'nın hayata tutunması için büyük gayret gösterdik. Bu büyük mücadelede umut olan, destek sunan herkese teşekkür ediyorum. Ne mutlu bize ki SMA değil Zehra Bebek kazandı. Yüzlerinin gülmesi umuduyla tüm SMA'lı çocuklarımızı ve Zehra'yı gönülden kucaklıyor, hepsine sevgilerimi gönderiyorum” ifadesini kullandı.
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