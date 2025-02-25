TSYD İzmir’in ödül akşamında…

Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:33

Güncelleme: 25.02.2025 - 12:34

TSYD İzmir Şubesi’nin düzenlediği ve gelenekselleşen EKMAS 9. TSYD İzmir’de Yılın Spor Ödülleri, dün akşam Tarihi Havagazı Fabrikası’nda sahiplerini bulurken orada olanlar arasındaydım. Cumhuriyet Ege’de ödüllerle ilgili ayrıntılı bir haber yer aldı. Ben de okurlarla izlenimlerimi paylaşacağım.

ALKIŞLAR İZMİR BÜYÜKŞEHİR SPOR KULÜBÜ’NE

TSYD İzmir, ödül töreninde İzmir’in başarılı sporcularını, spor kulüpleri ve yöneticilerini, spor kamuoyunu ve spor gazetecilerini bir araya getirdi. İkinci kez Avrupa Şampiyonu olan İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Sutopu Takımı “uluslararası başarı”, ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca “yılın sporcusu” ödülünü alırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Levent Yıldır, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Anıl Kaçar, İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Ertuğrul Tugay da yanlarındaydı.

GÖZTEPE’YE AYRI BİR PARANTEZ

TSYD İzmir’in ödül töreninde göz kamaştıran bir topluluk da Göztepe Spor Kulübü oldu. Göztepe A Futbol Takımı “yılın takımı”, Teknik Direktör Stanimir Stoilov “yılın teknik direktörü”, Onursal Başkan Mehmet Sepil de “yılın spor adamı” ödüllerini alkışlarla alırken Göztepe’den çok sayıda yönetici başta CEO Kerem Ertan ve Sportif Direktör İvan Mance olmak üzere salondaydı. Göztepe’de ödül alan bir isim de Olimpiyat Gururu dalında Olimpiyat madalyalı cimnastikçi Ferhat Arıcan’dı. O, aynı zamanda ödüllendirilen Şavkar Jimnastik Kulübü’nden sporcularla birlikte takım halinde Türkiye’yi son Olimpiyatta temsil etmişti. Stoilov harika bir kişilik. Daha önce Urla’da ve Göztepe Gürsel Aksel'de sohbet etmiştik, yine biraz kaynattık. Sepil, Mance ve Stoilov çok iyi bir üçlü. Bu üçlü çok güçlü hakikaten. Öyle olmasa nominal piyasa değeri Süper Lig’de alttan üçüncü olan bir takım ligde üst sıralara nasıl tutunur? Kupa’da iddia ortaya koyar? Ne demişti Stoilov; “futbol para ile oynanmıyor”.

HEPSİ HAK EDİLMİŞ ÖDÜLLER

İzmir’i 13 yıl sonra Sultanlar Ligi’ne taşıyan Aras Kargo “yılın salon sporları” dalında ödül alırken aklıma Göztepeli ve Altınordulu sultanlar geldi. Bu sezon Göztepeli sultanlar 1. Lig’de grubunu birinci olarak tamamlayıp play-off ile Sultanlar Ligi’nin eşiğine gelirken, Altınordu da 2. Lig’den 1.Lig’e çıkma başarısını gösterdi. İzmir, voleybolda yükseliyor. Türkiye’nin de dünyada yükseldiği gibi.

Futbolu bıraktıktan sonra 43 yaşında takımına destek olmak için astığı kramponlarını yeniden indirip giyen Altay kaptanı Murat Uluç da özel ödülü hak etti.

Trafik kazasında yaşamını yitiren KSK Eskrim Şubesi sporcusu 16 yaşındaki Derin Rüyam Kamiloğlu adına bu yıl düzenlenen “Derin Rüyam Kamiloğlu Anı Ödülü” Kmailoğlu’nun annesi tarafından milli eskrimciler Ceren Cebe ve Nil Ahsen Erten’e verilirken Karşıyaka’dan kulüp başkanı veya bir yöneticisinin orada olmaması oldukça yadırgandı.

Ödül akşamında varlığı ile her ortama değer katan TFF Ege Bölge Temsilcisi Sevgi Özdemir, İZVAK Başkan Vekili Talat Papatya, Bahri Vreskala, İGC Başkanı Dilek Gappi ve sponsor kuruluş temsilcisi Rafet Ekmekçioğlu da katılanlar arasındaydı.

TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş’ın ödül akşamında yaptığı zarif açış konuşmasındaki şu cümleyi not ettim: “Biz İzmir’in sporcu ve spor kulüplerinin çok daha fazla ön planda olması gerektiğine inanıyoruz. İzmir her alanda, özellikle de sporda kamuoyunda daha fazla yer almayı fazlasıyla hak ediyor. Biz TSYD ödüllerinin de İzmir sporunun başarısının ulusal medyada daha fazla anılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”

TSYD’yi kutluyorum, çünkü verdikleri ödüller hak edilmiş ödüllerdi. Bu arada TSYD’nin merkezine kayyım atanmasını anlayabilmiş değilim. Kayyım uygulamasının buralara kadar gelmesi enteresan!

Bu arada, ödül töreni biter bitmez salondakilerin çoğu GS-FB derbisini kaçırmamak için yollara düştü. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki yoğunluk da bunu gösteriyordu; derbiye ilgi yoğundu. Fakat derbi mahalle maçı gibiydi! Ne futbol ne de doğru düzgün gol pozisyonları ve gol vardı. aklımda kalan ise verilmeyen bir penaltı ve bir goldü. Yabancı hakem anlaşılan ne şiş yansın ne kebap atasözümüzü biliyormuş!