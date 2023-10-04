Tunç Soyer, Roman dernekleriyle işbirliği protokolü imzaladı

Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:02

Güncelleme: 04.10.2023 - 11:02

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dezavantajlı kesimleri de içine alan sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda bir adım daha atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 Roman derneğinin temsilcileriyle işbirliği protokolü imzalandı. Ortak proje ve çalışmaların hayata geçirilmesini içeren protokolün Egemenlik Evi’ndeki imza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentsel dönüşüm, kültür-sanat, spor, sosyal hayatta temsiliyet gibi birçok konuda yapılması gereken çalışmaları özetledi.

“AMACIMIZ YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK”

Protokole ilişkin bilgi veren Başkan Tunç Soyer, “Bu bir iyi niyet göstergesidir. Roman vatandaşlarımız ne yazık ki İzmirlinin sahip olduğu yaşam kalitesinden daha geride hayat sürüyor. Bizim ana amacımız neydi? Bu şehrin refahını büyütmek ve adil bir biçimde paylaşılmasını sağlamak. Bu mağduriyeti yaşayan kaç kişiyse her birinin diğer İzmirlilere göre yaşam kalitesini yükseltecek inisiyatifler geliştirmeliyiz. Bütün amaç bu. Gerisi lafügüzaf” dedi.

TEK MERKEZDE TOPLANMA TALEBİNE OLUMLU YANIT

Dernek temsilcilerden gelen tek merkezde toplanma isteğine olumlu cevap veren Başkan Soyer, Konak Yenişehir’deki Roman Kültürü Araştırma Kütüphanesi’nde bir alanın derneklerin kullanımına açılabileceğini söyledi. Başkan Soyer, “Hayatın her alanında Romanlar kendi kabuklarını kırıp hem kendi camiaları için hem de İzmir için neler yapabileceklerine kafa yormalılar. Romanların bu toplumda ikinci sınıf vatandaş olmasına izin vermeyeceğiz. Bunu kıracağız. Niye buradayız? Çünkü burada haksızlık, vicdansızlık var. Bunu aşmamız lazım. İzmir için de ne yapabileceğinizi göstermeniz lazım” dedi.

Başkan Soyer, ayrıca Romanların sadece kendi içinde toplanmasının yetersiz kaldığını, kent konseyleri başta olmak üzere başka yapılarla işbirliği içinde çalışmalarını kent geneline yaymaları gerektiğini ifade etti.

ROMAN CAMİASINDAN TEŞEKKÜR

İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Cıstır derneklerin temsilcileri adına söz alarak, “Hikaye başladı arkadaşlar. Bizim için çok değerli bir gün. Milat olarak görüyoruz. Roman mahallelerine, arka sıradakilere gösterdiğiniz farklı sesler, farklı renkler projeksiyonunu yaşıyoruz. Bu imzayı çok kıymetli buluyoruz” dedi.

Dernek başkanlarının bazıları da söz alarak Başkan Tunç Soyer’e teşekkürlerini sundu. Temsilciler İzmir’in her zaman olduğu gibi yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini belirtti.

PROTOKOLDE NELER VAR?

Protokol ile proje ve politikalara yönelik hibe desteklerinde ve uygulama pratiklerinde beraber çalışılması, ortak toplantı, sempozyum, çalıştay, atölye, eğitim, seminer ve tanıtım gibi çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor. Tüm çalışmalarda, Romanlara Yönelik Eylem Planı ve 5 yıllık Stratejik Plan gibi belgelerin baz alınması amaçlanıyor.

İMZA ATAN DERNEKLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği protokolünü imzalayan dernekler: Evlatlarımızı Kötü Alışkanlıklardan Koruma Derneği, Roman Medya Haberleşme ve Dayanışma Derneği, Konak Ulubatlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Dayanışma ve Spor Derneği, Konak Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Ege Mahallesi Selanikliler Sosyal Yardımlaşma Derneği, İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Roman Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İzmir Sahne Çalışanları Derneği, Ege Mahallesi Eğitim Gençlik ve Kültür Derneği, Roman Kadınları Güçlendirme Derneği, Buca Romanlar Selanik Sosyal Yardımlaşma Derneği, Eşittir Derneği, Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği, Hücum Spor Kulübü Derneği, Bergama Atmaca Kültür Turizm Müzisyenler ve Dayanışma Derneği, Bornova Roman Hakları Eğitim Derneği, İzmir Menemen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Menemen Genç Romanlar Yardımlaşma Sosyal Dayanışma Derneği, Bayındır Çırpı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Roman Derneği, Tire Romanları Sosyal Yardımlaşma ve Derneği, İkiçeşmelik Spor Kulübü Derneği, Çeşme Roman Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği Roman Kültürü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ege Mahallesi Roman Kadın Çocuk Eğitim Spor Müzik ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Çağdaş Romanlar Sosyal İçerme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Esentepe Gençlik Spor Kulübü, İzmir Birlik Beraberlik Sosyal Yardımlaşma Derneği, İzmir Karanlıkları Aydınlatan Roman Kültürü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İzmir Metropol Yoksulluk Ağı Derneği.