Yasin gollerini de sıralıyor, hayalleri için de çalışıyor

Yayınlanma: 11.12.2024 - 10:30

Güncelleme: 11.12.2024 - 10:30

Yasin Öztekin, Türk futbolunun son 15 yılına damga vuran A Milli seviyeye yükselmiş, Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış bir futbolcu. Almanya doğumlu ve Dortmund altyapı patentli, Dortmund forması da altyapı ve A Takım’da giyme başarısını gösteren Yasin, kariyerini genç yaşta Türkiye Süper Ligi’ne taşıdı, zaman içerisinde 2 sezon Trabzonspor ve Galatasaray’da da 4 sezon forma giyip 2 de şampiyonluk yaşadı. GS’de iken A Milli Takım forması da giyme başarısını gösterdi.

FARK YARATAN BİR KANAT-FORVET

Yasin Öztekin, Süper Lig’de 1,5 sezon, ardından TFF 1. Lig’de de 1 sezon Göztepe formasını terletti. Golleri ve asistleriyle tribünlerin alkışını aldı. Bir profesyonel olarak aldığını hak eden bir performans ortaya koydu. Göztepe’deki son sezonunda sakatlık yaşadığı için hemen hemen sezonun yarısında forma giyse de 8 gol 2 asistlik performansıyla takımın play-off hattında kalmasında rol oynadı. Göztepe’nin en skorer ismi oldu.

Göztepe’ye ilk geldiğinden itibaren eşi ve iki çocuğuyla ailece İzmir’e yerleşen ve hayatını bu kentte sürdürme kararı alan Yasin, geçen sezon Bucaspor 1928’e 2 yıllık imza attı. Yıllarca Süper Lig’de forma giyen oyuncu 36 yaşında Göztepe ile TFF 1’de top koşturdu, sonrasında ise TFF 1’e çıkmak için çaba harcayan Buca’ya gitti. Bucaspor 1928 geçen sezon play-off’ta çıkamadı. Bakalım bu sezon çıkabilecek mi? Fakat 37’den 38’e doğru giden Bucaspor 1928 takım kaptanı Yasin takımını sırtlayan isim olarak yine dikkat çekiyor. Son kupa maçında takımı 2-1 galip gelerek tur atlarken 2 golü de o kaydetti. 1-1 sonuçlanan Menemen karşısındaki son lig maçında beraberlik sayısını da Yasin kaydetti. Milli futbolcu bu sezon çıktığı 15 lig maçında 11 gol atma başarısı gösterdi. Kaderin tecellisi, Yasin, kupada 5. Tur maçında eski takımı Göztepe’ye karşı forma giyecek.

Yasin bir kanat oyuncusu olmasına karşın duran toplardaki başarısı ve içeri girerek her an ceza alanında kaleyi görme ve şu çekme özelliğiyle dikkat çeken bir oyuncu. Rakibini kolay ekarte edebiliyor, süratle ilerlerken topu kontrol edebiliyor. Kafası havada oynuyor ve önündeki sahayı bütün olarak görebiliyor. Top tekniği yüksek bir oyuncu. Bütün bu özellikleriyle maçlarda seyir zevki de veriyor. Güzel oyun futbola değer katıyor.

BİR YANDAN TOP KOŞTURURKEN BİR YANDAN DA HAYALLERİNİN PEŞİNDE

Yasin’in gelecek sezonda da bir sezon daha yeşil sahalarda oyuncu olarak top koşturmak istediğini biliyorum. Ancak tabii ki futbol hayatı sonrası için de şimdiden attığı adımlar, planları var. Hayatının merkezine aldığı İzmir’de planlarını yaşama geçirmek arzusunda. Yasin, o planlarını şöyle izah ediyor:

“Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. İzmir’de bir projeye başladık, şirketimizi kurduk. Avrupa’da olduğu gibi özellikle Almanya sistemiyle çocukları yetiştirip hayallerini gerçekleştirmek istiyorum. Doğru sistemle, doğru eğitimle bedensel ve zihinsel onları yetiştirmek istiyorum. Ben kendimi buna adadım. İzmir’den bir yer de aldık. Üç arkadaşımla birlikte yol alacağız. İzmir’de başlayıp Türkiye’nin her yerine ulaşıp o çocuklara bu imkanı vermek istiyorum. Futbolcu olmak için farklı çalışmak lazım. Bizim takımda da var, yetenekli olan futbolcular iyi yetiştirilmedikleri için bir yerlere gelemiyorlar. Ben çocuklara çok güveniyorum, onları çok seviyorum. Onları mutlu ve Avrupa’da görmek gibi bir hedefim var. Bunu kalpten istiyorum.”

Yasin Öztekin futbolu bıraktıktan sonra bir yandan projesini yaşama geçirirken bir yandan da hocalık da yapmak istediğini belirtiyor:

“Borussia Dortmund ile de görüşmeye gittim. Teknik direktörlüğe Türkiye’de başlamak istemiyorum. Herhangi bir takıma gidip beni üç hafta sonra göndermelerini istemiyorum. Öyle bir dünya yok futbolda. Uzun vadeli çalışmalarla kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. Anne babalara da hizmet etmek istiyorum. Ebeveynlerin de çocukların yetişmesinde önemli bir yeri var. Ben de çok yetenekli değildim ama benden daha yetenekli olanlar şimdi futbolcu bile değil. Zihinsel çalışmalarla herkes bir yere gelebilir. Bedensel olarak bir yere gelip, doğru antrenmanla, doğru sistemle, doğru düşünceyle profesyonel olabilirler. Ben her çocuğa bu imkanı sağlamak istiyorum. Önce bir çalışması, istemesi lazım.”

Yasin, giydiği takımın formasıyla gollerini sıralarken bir yandan da gelecek için adımlar atıyor, hayalleri için çalışıyor. Yaşamını futbola adayan Yasin ne istediğini bilen ve “tuttuğunu koparan” bir kişilik. O nedenle gelecekteki planlarında da başarılı olacağına inanıyorum.