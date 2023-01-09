Zübeyde Hanım’ın anısına “Benim Naçiz Vücudum” adlı oyun sahnelenecek

Yayınlanma: 09.01.2023 - 15:04

Güncelleme: 09.01.2023 - 15:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın 100. ölüm yıl dönümü nedeniyle 14 Ocak’ta “Benim Naçiz Vücudum” adlı oyunuyla sahnede olacak. İzBBŞT Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten’in yazıp yönettiği, müziklerini Cem İdiz’in yaptığı, Atatürk’e karşı düzenlenen İzmir Suikastını konu alan belgesel oyun, İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde ücretsiz sahnelenecek. Saat 20.00’deki gösterime “kultursanat.izmir.bel.tr” adresinden alınacak QR kod ile giriş yapılacak.

BENİM NAÇİZ VÜCUDUM

“Benim Naçiz Vücudum”, Atatürk’e suikast süreci etrafında Genç Cumhuriyete karşı girişilen planları konu alıyor. Belgesel oyun ile sahne kantatının bir alışımı olarak seyirci karşısına çıkan oyun, kalabalık oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Sahne tasarımını Anıl Işık, giysi tasarımını Deniz Çağrı Bilgili, ışık tasarımını ise Ayşe Sedef Ayter üstleniyor.