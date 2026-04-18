İzmir'in doğal ve kültürel mirasını sporla buluşturan Efeler Yolu Ultra Trail için geri sayım başladı. Bu yıl 16-17 Mayıs tarihlerinde 100K, 80K, 50K, 30K, 15K ve 5K olmak üzere farklı zorluk parkurlarında gerçekleştirilecek organizasyon, katılımcılara sadece bir yarış değil, aynı zamanda tarihin izinde benzersiz bir yolculuk vadediyor.

Ultra trail konseptiyle öne çıkan etkinlik, İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi merkezli parkurlarda düzenlenecek. Başlangıç ve bitiş noktası aynı olan döngüsel rotalar, sporculara bölgenin farklı yüzlerini keşfetme imkânı sunacak.

513 KİLOMETRELİK EFSANEVİ ROTANIN İZİNDE

Organizasyona adını veren Efeler Yolu, 513 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin dikkat çeken yürüyüş rotalarından biri. Bornova’dan başlayıp Nif, Bozdağ ve Aydın sıradağlarını aşarak Selçuk’taki Meryem Ana Evi’ne kadar uzanan bu rota; yaylalar, dağ geçitleri ve tarihi köyler arasından geçerek Ege’nin kültürel mirasını günümüze taşıyor.

Ultra trail parkurları da bu tarihi yolun kalbindeki en etkileyici bölümlerinden geçerek katılımcılara hem fiziksel hem de görsel açıdan zengin bir deneyim sunuyor.

6 FARKLI PARKURDA HEYECAN

İzmir Valiliği koordinasyonunda Argeus Travel & Events tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenecek Efeler Yolu Ultra Trail’de bu yıl yeni eklenen 100K parkuru katılımcıların beğenisine sunulacakken 80K, 50K, 30K, 15K ve 5K’lık parkurlar da her seviyeden sporcuya yarış imkânı sunacak. Yüksek irtifa kazanımı ve teknik zemin yapısıyla dikkat çeken etaplar, özellikle Bozdağ zirvesine uzanan bölümlerde sporcuları ciddi bir dayanıklılık sınavına davet edecek. Farklı zorluk seviyelerini bir arada sunan Efeler Yolu Ultra Trail, Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek.

ULUSLARARASI KATILIMLA BÜYÜYOR

Efeler Yolu Ultra Trail, her yıl farklı ülkelerden sporcuları ağırlayarak uluslararası bir kimlik kazanıyor. Bu sene de yüzlerce sporcunun katılması beklenen organizasyon, Türkiye’de trail koşusunun yükselen etkinlikleri arasında gösteriliyor.

SPORUN ÖTESİNDE BİR ATMOSFER

Efeler Yolu Ultra Trail, yalnızca profesyonel sporculara değil, doğa ve kültür meraklılarına da hitap ediyor. Parkur boyunca koşucular, zeybek kültürünün izlerini taşıyan köylerden geçerken Ege’nin doğal güzelliklerini yakından deneyimleme fırsatı buluyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen çocuk koşuları, kültürel aktiviteler ve yöresel gösteriler, organizasyonu adeta bir festival havasına büründürüyor.

BÖLGE TURİZMİNE KATKI SAĞLIYOR

Yarış, sporun yanı sıra turizm açısından da önemli bir değer yaratıyor. Etkinlik için İzmir ve çevresine gelen yerli ve yabancı katılımcılar, konaklama ve yerel tüketimle bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Aynı zamanda Efeler Yolu’nun uluslararası bilinirliğinin artmasına da destek oluyor.

DOĞA, TARİH VE MÜCADELE AYNI ROTADA

Zorlu parkurları, etkileyici manzaraları ve kültürel zenginliğiyle Efeler Yolu Ultra Trail, Türkiye’de trail koşusunun gelişimine katkı sağlayan önemli organizasyonlar arasında yer alıyor. Katılımcılara sınırlarını zorlama fırsatı sunan organizasyon, Ege’nin saklı kalmış değerlerini keşfetmeye davet etmeye devam edecek.