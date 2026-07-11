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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (12 Temmuz)

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (12 Temmuz)

11.07.2026 00:48:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (12 Temmuz)

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 12 Temmuz'un erken saatlerinde oynanacak 2 maçla devam edecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı pazar gününün erken saatlerinde oynanacak 2 maçla sürecek.

NORVEÇ - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Norveç, 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında 12 Temmuz Pazar günü TSİ 00:00'da İngiltere ile karşılaşacak. Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

ARJANTİN - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Arjantin, 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında 12 Temmuz Pazar günü TSİ 04:00'te İsviçre ile karşılaşacak. Arrowhead Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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