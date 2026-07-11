Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (12 Temmuz)

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı pazar gününün erken saatlerinde oynanacak 2 maçla sürecek.
NORVEÇ - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?
Norveç, 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında 12 Temmuz Pazar günü TSİ 00:00'da İngiltere ile karşılaşacak. Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
ARJANTİN - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?
Arjantin, 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında 12 Temmuz Pazar günü TSİ 04:00'te İsviçre ile karşılaşacak. Arrowhead Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.