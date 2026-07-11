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Belçika'yı Merino ile yıktı: İspanya, Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi

Belçika'yı Merino ile yıktı: İspanya, Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi

11.07.2026 00:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Belçika'yı Merino ile yıktı: İspanya, Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika, SoFi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi İspanya, 2-1'lik skorla kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

İspanya'ya galibiyeti getiren goller 30. dakikada Fabian Ruiz ve 88. dakikada Mikel Merino'dan geldi.

Belçika'nın tek golünü ise 41. dakikada Charles De Ketelaere kaydetti.

İSPANYA'NIN RAKİBİ FRANSA

Bu sonucun ardından İspanya, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.

MERINO YENİDEN SAHNEDE

Öte yandan İspanya'nın kahramanlarından Mikel Merino, son 16 turunda da Portekiz karşısında takımına galibiyeti getiren tek golü kaydetmişti.

İlgili Konular: #İspanya #Belçika #2026 Dünya Kupası

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