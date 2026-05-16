Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Güney Kore'den Hyeon-gyu Oh kararı

Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Güney Kore'den Hyeon-gyu Oh kararı

16.05.2026 15:34:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Güney Kore'den Hyeon-gyu Oh kararı

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Güney Kore Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Güney Kore Milli Takımı'nın kadrosunda Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-gyu Oh da yer aldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beşiktaş'ın forveti Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Güney Kore Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncusu, milli takımda 26 maçta 6 gol kaydetti.

A Grubu'nda Çekya, Meksika ve Güney Afrika ile karşılaşacak Güney Kore'nin kadrosuna ayrıca Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Minjae de dahil edildi.

Güney Kore'nin kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Jo Hyeonwoo, Kim Seunggyu, Song Bumkeun

Defans: Kim Minjae, Cho Yumin, Lee Hanbeom, Kim Taehyeon, Park Jinseob, Lee Kihyuk, Lee Taeseok, Seol Youngwoo, Jens Castrop, Kim Moonhwan

Orta saha: Yang Hyunjun, Paik Seungho, Hwang Inbeom, Kim Jingyu, Bae Junho, Eom Jisung, Hwang Heechan, Lee Donggyeong, Lee Jaesung, Lee Kangin

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Son Heungmin, Cho Guesung

İlgili Konular: #Dünya Kupası #güney kore #Hyeon-Gyu Oh

İlgili Haberler

Fildişi Sahili, Dünya Kupası kadrosunu duyurdu: Süper Lig'den 5 isim yer aldı
Fildişi Sahili, Dünya Kupası kadrosunu duyurdu: Süper Lig'den 5 isim yer aldı Fildişi Sahili Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Süper Lig'den 5 isim kadroda yer aldı.
Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu duyurdu
Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu duyurdu Japonya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu resmen açıkladı.
Belçika'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Belçika'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Belçika Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu resmen belli oldu.