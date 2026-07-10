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Fransa yıldızlarıyla güldü: Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu!

Fransa yıldızlarıyla güldü: Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu!

10.07.2026 01:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fransa yıldızlarıyla güldü: Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu!

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde karşılaştığı Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran ekip oldu.
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Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas ile karşılaştı.

ABD'deki Boston Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Fransa, 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

MBAPPE DURDURULAMIYOR

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Kylian Mbappe ve 66. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.

Kylian Mbappe turnuvadaki 8. golünü kaydetmiş oldu.

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MBAPPE PENALTI KAÇIRDI

Ayrıca Kylian Mbappe, 28. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Fransa, yarı finalde İspanya-Belçika eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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