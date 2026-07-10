Fransa yıldızlarıyla güldü: Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu!

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas ile karşılaştı.
ABD'deki Boston Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Fransa, 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.
MBAPPE DURDURULAMIYOR
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Kylian Mbappe ve 66. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.
Kylian Mbappe turnuvadaki 8. golünü kaydetmiş oldu.
MBAPPE PENALTI KAÇIRDI
Ayrıca Kylian Mbappe, 28. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Fransa, yarı finalde İspanya-Belçika eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.