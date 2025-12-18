12 hastanın ölümünden sorumlu doktora ömür boyu hapis

Fransa’da anestezi uzmanı Frédéric Péchier, 12 hastayı zehirleyerek öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılık, Péchier’nin eylemlerini “güç arzusunu tatmin etme” amacıyla gerçekleştirdiğini savundu.

İsviçre sınırına yakın Doubs bölgesindeki ceza mahkemesinde görülen davada savcılar, 53 yaşındaki Péchier’yi “zehirleyici ve katil” olarak niteledi.

Mahkeme, Péchier’nin 2008–2017 yılları arasında sorumluluğu altındaki en az 30 hastayı zehirlediğini tespit etti.

Savcılık, sanığın Besançon kentindeki iki özel klinikte ilaçları “ölümcül bir silah” gibi kullandığını belirterek, onu İngiltere’de onlarca hastayı öldüren doktor Harold Shipman ile kıyasladı.

30 AYRI DOSYADA SUÇLU BULUNDU

Doubs Ağır Ceza Mahkemesi, 30 zehirleme vakasına ilişkin dosyaları tek tek ele aldı. Tüm dosyalarda suçun sabit görülmesi üzerine Péchier, çok sayıda cinayetten suçlu bulunarak müebbet hapse mahkûm edildi.

Mahkemeye yansıyan bilgilere göre Péchier, 4 ile 89 yaş arasındaki hastaları hedef aldı.

Sanığın, meslektaşları tarafından tedavi edilen hastaların serum torbalarına potasyum, lokal anestezikler, adrenalin ve heparin gibi maddeler enjekte ederek kalp durması ya da ağır kanamalara yol açtığı belirtildi.

Savcılık, bu eylemlerin amacının meslektaşlarına psikolojik zarar vermek ve sanığın “güç arzusunu beslemek” olduğunu savundu.

Péchier, yargılama sürecinin başında tüm zehirleme iddialarını reddetti. Daha sonra bazı vakalarda zehirleme yaşandığını kabul eden sanık, ölümlerden sorumlu olmadığını öne sürdü.

Mahkemede verdiği ifadede, “Ben bir zehirleyici değilim” diyen Péchier’nin avukatı Randall Schwerdorffer, kararın “kesin delillere dayanmadığını” savunarak temyize gideceklerini açıkladı.

YILLARCA SERBEST KALDI

2017’de hakkında soruşturma başlatılmasına rağmen uzun süre tutuksuz yargılanan Péchier, ailesiyle birlikte serbest yaşadı.

Bu süreçte kendini savunmak amacıyla medyaya da çıktı; bir dönem RTL radyosunda yayınlanan sabah programına katıldı.

Yaklaşık dört ay süren dava boyunca teknik bilirkişi raporları ve hayatta kalan mağdurların ifadeleri dinlendi.

Sanık, 5 Aralık’ta verdiği ifadede 2021 yılında intihar girişiminde bulunduğunu anlattı ve gözyaşlarına hâkim olamadı. Péchier, ailesi için davanın sonuna kadar dayanmak istediğini söylediğini aktardı.

Dava boyunca Péchier sık sık, İngiltere’de 2000 yılında 15 hastayı öldürmekten hüküm giyen doktor Harold Shipman ile karşılaştırıldı. Yüzlerce cinayetle ilişkilendirilen Shipman, 2004 yılında cezaevinde yaşamına son vermişti.