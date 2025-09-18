12 milyon yıllık yunus benzeri fosil keşfedildi

Perulu paleontologlar, başkent Lima’nın güneyindeki Ocucaje Çölü’nde 8 ila 12 milyon yıl öncesine ait yunusa benzer bir deniz canlısının fosilleşmiş iskeletini gün yüzüne çıkardı.

Temmuz ayında keşfedilen fosil, bir zamanlar Pasifik Okyanusu’nun parçası olan Ocucaje Çölü’nde bulundu. Bölge, yaklaşık 45 milyon yıl boyunca deniz ekosistemine ev sahipliği yaptı.

Paleontolog Mario Urbina, alanı “büyük bir otel” olarak tanımlayarak, kıyı dağlarının güçlü akıntılara engel oluşturduğunu, bu sayede deniz canlılarının üremesi için sakin bir ortam sağladığını söyledi.

Peru’nun devlet kurumu Jeoloji, Madencilik ve Metalürji Enstitüsü’nden (INGEMET) araştırmacılar, keşfin geçmişin coğrafyasını ve kıyı şeridinin milyonlarca yıl içinde nasıl değiştiğini anlamalarına yardımcı olacağını belirtti.

Peru çölleri, eski deniz canlıları açısından zengin bir “mezarlık” olarak biliniyor. Bu yılın başlarında da 9 milyon yıllık, büyük beyaz köpekbalığının akrabası olduğu düşünülen bir fosil keşfedilmişti.

Denizden uzak bölgelerde de benzer bulgulara rastlanıyor. Nisan 2024’te uzmanlar, günümüz Amazon havzasında yaşamış ve bilinen en büyük nehir yunusu olarak kabul edilen bir türün 16 milyon yıllık kafatasını tanıtmıştı.