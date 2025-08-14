2,6 milyon yıllık keşif: Bilinmeyen insan atası ortaya çıktı

Araştırmacılar, bulunan insansı fosillerin Australopithecus afarensis ve Australopithecus garhi gibi bilinen türlerden farklı özellikler taşıdığını belirtti. Ancak söz konusu yeni tür henüz resmen tanımlanmadı.

Bilim insanları, türün adlandırılması için daha fazla fosil buluntusuna ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Fosiller, yaklaşık 2,5 milyon yıl önce aynı bölgede iki farklı insan atasının birlikte yaşadığını kanıtlıyor.

Keşif, insan evriminin düz bir çizgide ilerlemediğini, aksine aynı dönemde birden fazla soyun var olduğu dallı budaklı bir “ağaç” şeklinde geliştiğini ortaya koyuyor.

Dişlerin yaşı, bölgede bulunan volkanik kül tabakalarının incelenmesiyle belirlendi. Aynı yöntem, o dönemde Ledi-Geraru’nun nehirler, sığ göller ve bitki örtüsüyle kaplı bir manzaraya sahip olduğunu da gösterdi.