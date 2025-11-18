23 milyon kişiye acil durum kitapçığı: Tayvan savaşa hazırlanıyor

Tayvan Savunma Bakanlığı, ülkenin 23 milyon sakinine bu hafta doğal afetler, acil durumlar ve olası bir Çin işgali karşısında nasıl hayatta kalınacağına ilişkin kapsamlı bir el kitabı dağıtmaya başlayacağını duyurdu. Rehber, artan Çin tehdidi ortamında sivillerin hazırlıklı olmasını amaçlıyor.

Eylül ayında tanıtılan kitapçık, evlerde bulundurulması gereken temel malzemelerden, acil durum çantalarına konması gereken eşyaya kadar ayrıntılı öneriler içeriyor.

Ayrıca olası bir saldırı sırasında sivillerin düşman askerleriyle karşılaşmaları hâlinde nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin talimatlar da yer alıyor.

Kitapçık, olası bir işgalde panik hâli yaratabilecek bilgi kirliliğine karşı da uyarıyor:

“Hükümetin teslim olduğuna veya ülkenin yenildiğine dair herhangi bir iddia yanlıştır.”

ÜLKE SAVAŞ HAZIRLIĞINDA

Tayvan, Pekin tarafından Çin’in ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping liderliğindeki Pekin yönetimi, gerekirse zor kullanarak Tayvan’ı ele geçireceğini sık sık dile getiriyor ve ada çevresinde savaş uçakları ile donanma gemileri göndererek baskıyı artırıyor.

Tayvan’ın hazırlık kılavuzu, bu yıl İsveç ve Finlandiya’nın da vatandaşları için benzer savaş hazırlığı rehberleri yayımlamasının ardından geldi.

Tayvan Topyekûn Savunma Seferberlik Ajansı Direktörü Shen Wei-chih, rehberin önemini şöyle açıkladı:

“Tayfunlar gibi doğal afetler ve Çin’den gelen askerî tehdit nedeniyle halkımıza şunu anlatmak istiyoruz: Ne kadar hazırlıklı olursak, o kadar güvende oluruz.”

BİR HAFTALIK GIDA STOĞU ÖNERİSİ

Kitapçık, Tayvanlılara evlerinde bir haftalık pirinç, erişte gibi temel gıda stoklamalarını, kapı yakınında ise uyku tulumu içeren acil durum çantası bulundurmalarını tavsiye ediyor.

Rehberde Tayvan’ın karşı karşıya kalabileceği askerî tehditler de sıralanıyor:

Denizaltı kablolarına sabotaj

Uçuş yasağı ilan edilmesi

Tam kapsamlı bir işgal

Kamuflajlı askerî hareketlilik

Sivillerin dost güçlerle düşman güçleri ayırt etmekte zorlanabileceği hatırlatılarak, çevrede askerî hareketlilik görülmesi hâlinde derhal bölgeden uzaklaşmaları isteniyor.

Ayrıca vatandaşlardan Tayvan ordusunun pozisyonlarını fotoğraflamamaları ve sosyal medyada paylaşmamaları isteniyor.

SİBER GÜVENLİK UYARISI

Kitapçık, Çin merkezli uygulamalar DeepSeek, WeChat, TikTok ve RedNote’a karşı siber güvenlik uyarılarında bulunuyor. Bazı Çin menşeli kamera donanımlı cihazların da “kriz anında düşman tarafından kullanılabileceği” belirtiliyor.

Savunma Bakanlığı, toplam 11 milyon adet kitapçık basılacağını ve bunun 105 binin İngilizce olacağını açıkladı. İngilizce sürümler, Tayvan’daki yabancı konsolosluklara, medya kuruluşlarına ve yabancı sakinlere gönderilecek.

Dağıtım bu hafta başlıyor ve önümüzdeki yılın Ocak ayına kadar tamamlanacak.