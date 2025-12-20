Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonu: Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı

Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonu: Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı

20.12.2025 16:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonu: Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında bir gözaltı dalgası daha geldi. Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Yapılan açıklamada konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Soruşturma dosyasına istinaden Gökmen Kadir Şeynova’ın Beşiktaş İlçesinden bulunan adresinde, Fatih Garipoğlu’nun Sarıyer İlçesindeki adresinde arama faaliyeti icra edilecek olup, Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır."

İlgili Konular: #uyuşturucu #yakalama kararı

İlgili Haberler

Uyuşturucu operasyonu… İfadeye çağrılan Sadettin Saran, İstanbul'a döndü
Uyuşturucu operasyonu… İfadeye çağrılan Sadettin Saran, İstanbul'a döndü Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Saadettin Saran, uyuşturucu soruşturma kapsamında savcılığa ifadeye çağrıldı. Yurt dışında bulunan Saran’ın dönüşünde polis eşliğinde Çağlayan Adliyesi’ne götürülerek ifadesi alınacak. Hakkında gözaltı kararı bulunmazken, evinde arama yapıldı. Yurtdışındaki Saran gece saatlerinde İstanbul'a vardı.
Konu uyuşturucu mu?
Konu uyuşturucu mu? Müzisyenlerin sahnedeki kıyafetlerinden ve danslarından dolayı gözaltına alındığı, tutuklandığı, hapis cezası aldığı ve müzik festivallerinin, konserlerin iptal edildiği, yasaklandığı ve insanların yaşam tarzlarına doğrudan baskıların uygulandığı bir ülkede, “uyuşturucuya karşı mücadele” adı altında yürütülen operasyonların gerçekten uyuşturucuya karşı mücadele amacıyla yürütülüp yürütülmediği tartışma konusudur.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'uyuşturucu' tepkisi: 'Kullanım yaşı 9'a kadar düştü!'
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'uyuşturucu' tepkisi: 'Kullanım yaşı 9'a kadar düştü!' Diyarbakır’da uyuşturucu kullanma yaşının 12'ye hatta 9'a kadar düştüğünü belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “Her geçen yıl yüzde 35 oranda artış var. Uyuşturucuyla tanışmış, buluşmuş çocukların sayısındaki artış nedeniyle. Tabii bunun değişik nedenleri var. Yani uyuşturucu bir genel toplum sorunudur” dedi.