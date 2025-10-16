27 yıldır kayıp sanılan kız 'çocuk odasında' bulundu!

Olay, geçtiğimiz temmuz ayında komşuların gece geç saatlerde evden gelen garip sesler nedeniyle polisi aramasıyla ortaya çıktı. Evin kapısını açan ekipler, içeride 42 yaşında, ağır yaralı ve bitkin halde bir kadın buldu. Kadının, yıllar önce kaybolan Miriella olduğu kısa sürede anlaşıldı.

Polis raporuna göre Miriella, neredeyse ölüm eşiğinde, yürümekte zorlanan, bedeni zayıf düşmüş bir hâlde bulundu. “Yaşlı bir kadın gibiydi,” diyen bir komşu, “Vücudu çökmüş, sesi kısılmıştı. Onu tanımak neredeyse imkânsızdı,” ifadelerini kullandı.

ÇOCUK ODASINDA GEÇEN 27 YIL

Gazeteye sızan fotoğraflar, Miriella’nın yıllarca çocukluk odasında, zamanı donmuş bir ortamda yaşadığını gösteriyor. Raflarda hâlâ çocuk kitapları, peluş oyuncaklar ve bir Donald Duck oyuncağı duruyordu. Polis tarafından gözaltına alınan annesi ise “Onunla dışarı çıktığımızı hatırlıyorum ama ne zaman olduğunu hatırlamıyorum,” diyerek şaşkın ifadelerde bulundu.

Polonya polisi, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, kadının nasıl ve neden bu kadar uzun süre evde tutulduğunu araştırıyor. Polis açıklamasında, “Kadının bacaklarında şiddetli ödem ve hareket güçlüğü vardı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı,” denildi.

TOPLUM ŞOKTA

Miriella’nın hikâyesi, Polonya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Komşular, “Bu kadar uzun süre kimse nasıl fark etmedi, anlamıyoruz,” derken; yardım kampanyası başlatan gönüllüler, “Gerçeğin tamamı ortaya çıkmalı. Hiç kimse bir ömür boyu çocuk odasında hapsedilmemeli,” ifadelerini paylaştı.

Yetkililer, kadının şu anda psikolojik ve fiziksel tedavi altında olduğunu, ancak yaşadığı travmanın boyutunun çok derin olduğunu belirtiyor.

MİRİELLA'YA NE OLDU?

Polonya polisi, Miriella’nın kurtarılmasından sonra olayın 'aile içi bir gizleme vakası' olduğunu açıkladı. Yetkililer, kadının yıllarca ailesi tarafından gizlendiğini veya içeride kalmaya zorlandığını düşünüyor.

Basın kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, polis olay yerine geldiğinde anne, yalnızca “eşimle tartıştık” diyerek olayı geçiştirmeye çalıştı. Ancak arama sırasında 42 yaşındaki Miriella, evin bir odasından zorlukla yürüyerek çıktı. Kadının bacakları şiş, hareketleri kısıtlı ve ciddi derecede zayıf olduğu gözlendi.

İlk ifadesinde “her şey yolunda” dese de, sağlık ekipleri onu hemen hastaneye kaldırdı. Doktorlar, Miriella’nın 20 yılı aşkın süredir dışarı çıkmadığını, hiç kimlik kartı bulunmadığını ve hiç doktora gitmediğini belirledi.

Komşular, 1990’ların sonunda ailesinin “kızımız kaçırıldı” yalanını söylediğini, o günden sonra Miriella’yı bir daha görmediklerini anlattı.

Polonya polisi, annenin ifadesiyle birlikte dosyayı 'aile içi yasa dışı hapis ve istismar' kapsamında genişletirken, psikologlar kadının yıllarca manipülasyon ve izolasyona maruz kalmış olabileceğini değerlendiriyor.