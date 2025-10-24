3 haftada saç çıkaran 'mucize serum' geliştirildi

Cell Metabolism adlı dergide yayımlanan çalışmaya göre bilim insanları, serumun tamamen doğal yağ asitlerine dayandığını ve bu bileşenlerin saç köklerindeki kök hücreleri tahriş etmeden uyardığını belirtti. Bu özelliği sayesinde serumun, gelecekte reçetesiz satılabilecek bir kozmetik ürün olarak piyasaya çıkabileceği düşünülüyor.

Araştırma ekibinin başındaki Profesör Song-Jean Lin, yöntemin temelinde deri altı yağ tabakasının aktive edilmesi olduğunu anlattı.

DENEYLERDE ETKİLİ SONUÇLAR

İlk aşamada araştırmacılar, SDS adı verilen bir maddeyle farelerin cildinde kontrollü bir bağışıklık tepkisi oluşturdu. Bu tepki, bağışıklık hücrelerinin deri altı yağ tabakasına göç etmesine ve burada özel yağ asitleri salgılamasına yol açtı. Bu yağ asitleri saç köklerindeki kök hücreler tarafından emildi ve yaklaşık 10–11 gün içinde yeni saçların çıkmasını sağladı.

Daha sonra araştırmacılar, tahriş edici maddeyi devre dışı bırakarak oleik asit ve palmitoleik asit içeren bir karışım geliştirdi. Bu karışımın, hiçbir iltihap veya cilt hasarı olmadan saç çıkarmayı tetiklediği görüldü.

Profesör Lin, New Scientist dergisine yaptığı açıklamada, “Serumu kendi bacağımda üç hafta boyunca denedim ve uyguladığım bölgelerde yeni tüylerin çıktığını gerçekten gördüm” dedi.

MEVCUT İLAÇLARDAN DAHA HIZLI

Araştırmaya göre, yeni serumun etkisi minoksidil gibi mevcut saç çıkarma ilaçlarına benzer düzeyde; ancak büyüme hızı açısından belirgin şekilde üstün ve hiçbir yan etki göstermiyor.

Bilim insanları, bu sonuçların henüz erken aşamada olduğunu belirtiyor. Araştırma ekibi, geliştirdikleri formül için patent aldı ve yakın zamanda insanlar üzerinde klinik deneyler başlatmayı planlıyor. Bu deneylerle serumun en uygun dozajı ve saç derisinde güvenli kullanımı test edilecek.

Profesör Lin, “Kullandığımız yağ asitleri insan dokularında ve pek çok bitkisel yağda doğal olarak bulunuyor. Dolayısıyla güvenli olduklarına inanıyoruz, ancak etkinliği geniş bir gönüllü grubunda kanıtlamamız gerekiyor” diye konuştu.

KELLİK NEDEN OLUR?

Erkek tipi kellik, genetik faktörlerin ve erkeklik hormonlarının etkisiyle saç köklerinin zamanla küçülmesi sonucu ortaya çıkar. Kök hücreler işlevini yitirince, saç üretimi tamamen durur.

Bugüne kadar kullanılan minoksidil, finasterid veya saç ekimi gibi tedaviler genellikle geçici çözümler sunuyor ve bazı durumlarda depresyon ya da hormon dengesizlikleri gibi yan etkiler oluşturabiliyor.

DOĞAL YENİLEME UMUDU

Tayvanlı araştırmacıların geliştirdiği bu yeni serum, saç dökülmesi araştırmalarında son yılların en umut verici buluşu olarak görülüyor. Vücudun kendi yağ asitlerini kullanarak saç köklerini yeniden canlandırmayı hedefleyen bu yöntem, doğal, kolay uygulanabilir ve kalıcı bir çözüm sunabilir.

Uzmanlara göre insan deneylerinin başarılı olması, dünyada milyonlarca kadın ve erkeğe yeniden saç çıkartma umudu verebilir.