Futbolda 'bahis' soruşturmasında yeni gelişme: Erden Timur, Fatih Kulaksız ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Galatasaray eski yöneticisi ve iş insanı Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve futbolcuların da aralarında bulunduğu şüpheliler Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

NELER YAŞANDI?

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14’ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ile bir TFF yöneticisi de gözaltına alınmıştı. Tutuklu bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın eşi Figen Özkaya, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

6 şüpheli "Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemekle", 14 futbolcu "Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynamakla" suçlanıyor.

GÖZALTINA ALINANLAR KİMDİ?

1.Bahattin Berke Demircan – Futbolcu

2.Doğukan Çınar – Futbolcu

3.Ergün Nazlı – Futbolcu

4.Eyyüp Can Temiz – Futbolcu

5.Furkan Demir – Futbolcu

6.Gökhan Payal – Futbolcu

7.Hamit Bayraktar – Futbolcu

8.Hüseyin Aybars Tüfekci – Futbolcu

9.İbrahim Yılmaz – Futbolcu

10.İlke Tankul – Futbolcu

11.İsmail Karakaş – Futbolcu

12.Mert Aktaş – Futbolcu

13.Mustafa Çeçenoğlu – Futbolcu

14.Tufan Kelleci – Futbolcu

15.Erden Timur – Eski Galatasaray yöneticisi

16.Figen Özkaya – Emekli

17.Emrah Günaydı – Eski Emniyet Personeli

18.Burak Söyleyen – Restoran Müdürü

19.Fatih Kulaksız – Eyüpspor As Başkanı

20.Ecem Alkaş – Yönetici Asistanı

21.Ecrin Korkmaz – İşsiz

22.Esat Bilayak – İşsiz

23.Mirza Şerifoğlu – Şirket Ortağı

24.Enes Bartan – Tutuklu

25.Hakan Çakır – Memur

26.Serhat Ölmez – Büro İşçisi

27.Umut Esel – Şirket Ortağı

28.Buğra Can İmamoğulları – TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü

29.Burcu Kurt – Prodüksiyon / Müdür Yardımcısı

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından bahis soruşturması başladı.

İlk dalgada aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve birçok hakemin de aralarında olduğu kişiler tutuklandı.

İkinci dalgada tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu ve kaptanı Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.