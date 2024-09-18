38 kişi gözaltına alındı... Polis, suçluların kullandığı uygulamaya sızdı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 14:58

Güncelleme: 18.09.2024 - 14:58

Avustralya Federal Polisi (AFP) yetkililerinden Ian McCartney, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

McCartney, suçlular için geliştirildiği iddia edilen şifreli mesajlaşma uygulaması "Ghost"a sızan polislerin, 4 eyalette düzenlediği baskınlarda 38 şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu.

İtalya ve Ortadoğu'da faaliyet gösteren organize suç örgütleri de dahil olmak üzere yüzlerce suçlunun yasa dışı uyuşturucu ticareti ve cinayet gibi suçlar için bu uygulamayı kullandığını iddia eden McCartney, Kanada, İsveç, İrlanda ve İtalya'da düzenlenen baskınlarda da suçluların gözaltına alındığını vurguladı.

UYGULAMANIN YÖNETİCİSİ DE MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Uygulamanın yöneticisi olduğu iddia edilen 32 yaşındaki Jay Je Yoon Jung, suç örgütünü desteklemek ve suç gelirlerinden faydalanmak gibi suçlamalarla hakim karşısına çıktı.

Jung kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmazken, kasım ayındaki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.

Polis, Jung'un "Ghost" isimli şifreli mesajlaşma uygulamasını özellikle suçlular için geliştirdiğini iddia ediyor.