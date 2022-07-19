4 yaşındaki çocuk babasını tutuklayan polislere silah doğrulttu

19 Temmuz 2022 Salı, 17:20

ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake kentinde, geçen şubat ayında bir McDonalds'ın araç servisi bölümünde Jhonson isimli baba, siparişini düzeltmelerini talep ederek çalışanlara silah çekti. Çalışanlar, sipariş düzeltilirken Jhonson'ın bekleme alanına geçmesini isteyerek polisler ile irtibata geçti.

Unilad'in haberine göre, polislere direnen Jhonson zorla tutuklanırken, polislerden birisi arabanın arka koltuğundan kendisine silah doğrultan 4 yaşındaki çocuğu farketti. Silah, çocuğun elinden alınırken ateş aldı ancak şans eseri kimse yaralanmadı.

"SİLAH KULLANDIĞI İLK OLAY DEĞİL"

Haberde, 4 yaşındaki çocuğun, "Özgür kalsın ve istediğini yapabilsin diye babamın silahını alıp polise ateş açmaya çalıştım" dediği aktarılırken babanın, söz konusu olayın, oğlunun silah kullandığı ilk olay olmadığını itiraf ettiği belirtildi.

Korkunç anlar, polis üniformalarındaki kameralar sayesinde kayıt altına alındı. Görenleri şok eden olayın ardından Jhonson, çocuk istismarı ve saldırıdan hüküm yedi.