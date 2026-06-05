5 bin 300 yıllık mumyadan ekşi mayalı ekmek yaptılar

Bilim insanları, Alpler’de bulunan 5 bin 300 yıllık Buz Adam Ötzi’nin bağırsaklarında tespit edilen mayalarla ekşi maya ekmeği üretti. Araştırmacılar, antik maya türleriyle bira yapmayı da planlıyor.

Alman yürüyüşçüler tarafından 1991 yılında Alpler'de bulunan 5 bin 300 yıllık mumya Buz Adam Ötzi, bilim dünyasına yeni veriler sunmaya devam ediyor.

Microbiome dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, Ötzi’nin bedeninde hem yaşadığı döneme ait bağırsak bakterilerini hem de buzul ortamında korunan mikroorganizmaları tespit etti.

Araştırmacılar, Ötzi’nin bağırsaklarında, derisinde ve çözülen bedeninden çıkan sıvıda sıfırın altındaki sıcaklıklara dayanabilen maya türleri buldu.

İlk denemeler başarısız olsa da ekip, yaklaşık üç aylık çalışmanın ardından “çok iyi” olarak tanımlanan bir ekşi maya ekmeği üretmeyi başardı.

Araştırmanın baş yazarı mikrobiyolog Mohamed Sarhan, Ötzi’nin “biyolojik olarak durağan bir kalıntı değil, dinamik bir ekosistem” olduğunu söyledi.

Bilim insanları şimdi aynı antik maya türleriyle bira üretmeyi hedefliyor. Araştırmacılar, Ötzi’nin bağırsak mikrobiyotasının lif açısından zengin bir beslenme düzenine işaret ettiğini de belirtti.