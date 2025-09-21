58 yıl sonra bir ilk: Suriye lideri Şara, Washington’a geldi

Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Pazar sabahı başkent Washington’a ulaştı. Bu ziyaret, 58 yıl aradan sonra bir Suriye liderinin Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdiği ilk resmi temas niteliğini taşıyor.

Syria TV’nin aktardığına göre Şara'ya, aralarında dört bakanın bulunduğu üst düzey bir heyet eşlik ediyor. Beş gün sürmesi planlanan ziyarette, Şara’nın başta Suriye diasporasıyla bir araya gelmesi olmak üzere yoğun bir programı olacak.

Şara’nın, günün ilerleyen saatlerinde New York’ta yaşayan Suriyelilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Ziyaretin, Şam ile Washington arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için önemli bir adım olması bekleniyor.

Masada, Suriye’nin Washington’daki büyükelçiliğinin yeniden açılması da bulunuyor.

BM GENEL KURULU'NDA KONUŞACAK

Şara, ayrıca New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap edecek.

Bu, 1967’den bu yana bir Suriye Devlet Başkanı’nın Genel Kurul’da yapacağı ilk konuşma olacak.

Şara’nın “yeni Suriye” vizyonunu dünya kamuoyuna açıklaması öngörülüyor.

1967'DEN SONRA İLK TEMAS

Suriye lideri olarak ABD’ye en son ziyaret, Haziran 1967’de dönemin Devlet Başkanı Nuruddin el-Etasi tarafından yapılmıştı.

El-Etasi, “Altı Gün Savaşı”nın hemen ardından New York’taki BM Genel Kurulu’nda konuşmuştu.