AB’den Meta’ya WhatsApp suçlaması: Yapay zekada rekabeti engelliyor

AB Komisyonu, Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp'a, diğer yapay zeka sağlayıcılarının erişimiyle ilgili sınırlandırmaları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamaları içeren resmi itiraz beyanının gönderildiğini açıkladı.

AB'nin, Meta'nın, üçüncü taraf yapay zeka asistanlarının WhatsApp'taki kullanıcılara erişimini ve etkileşimini engellemek suretiyle AB rekabet kurallarını ihlal ettiğine dair ön görüşe sahip olduğu belirtilen açıklamada, Meta'nın davranışının, rakiplerin hızla büyüyen yapay zeka asistanları pazarına girmesini veya genişlemesini engelleme riski taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun, Meta'nın cevabı ve savunma hakları saklı kalmak kaydıyla, bu politika değişikliğinin piyasada ciddi ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmasını önlemek için "geçici tedbirler" uygulamayı planladığı bildirildi.

Meta'nın 15 Ekim 2025'te WhatsApp'ta bir güncelleme duyurarak, üçüncü taraf genel amaçlı yapay zeka asistanlarının uygulamada kullanımını fiilen yasakladığı anımsatılan açıklamada, 15 Ocak 2026'dan itibaren ise WhatsApp'ta kullanılabilen tek yapay zeka asistanının Meta'nın kendi aracı olan Meta AI olduğu ve rakiplerin dışlandığı hatırlatıldı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.