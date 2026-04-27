ABD ablukasına rağmen Hürmüz’de hareketlilik: Gemiler İran rotasını kullanıyor

Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda son günlerde dikkat çekici bir trafik yaşandı.

Son veriler, boğazdan geçen gemilerin büyük bölümünün İran makamlarının belirlediği rotayı kullandığını ortaya koydu.

Söz konusu durumun, ABD’nin İran limanlarına giden ve çıkan gemileri engellemeyi amaçlayan deniz ablukasına rağmen gerçekleştiği belirtildi.

ABD’nin bazı İran bağlantılı sevkıyatlara boğaz dışında müdahale ettiği ifade edilirken, İran’dan ayrılan gemilerden herhangi birinin durdurulup durdurulmadığı ise netlik kazanmadı.

Denizcilik takip şirketi Kpler’in verilerine göre cuma ile pazar günleri arasında 17 gemi boğazdan geçti. Bunlar arasında yük taşıyan dört büyük tanker de yer aldı.

Tankerlerdan ikisinin İran limanlarından, ikisinin ise BAE limanlarından hareket ettiği bildirildi.

En büyük geminin, Yunanistan merkezli Jiaolong adlı tanker olduğu, geminin cuma günü BAE’den ayrılarak pazartesi günü Hindistan’ın Sikka Limanı’na ulaştığı kaydedildi.

TRAFİK SAVAŞ ÖNCESİNİN YÜZDE 5'İNE DÜŞTÜ

Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin son iki ayda savaş öncesi günlük ortalamanın yalnızca yüzde 5’i seviyesinde kaldığı belirtildi.

Bu durumun özellikle Asya pazarında rafine petrol ürünlerinde arz sıkıntısına yol açtığı ifade edildi.

İran, Hürmüz üzerindeki kontrolünü sürdüreceğini açıklarken, ABD 13 Nisan’da İran limanlarına yönelik deniz ablukasını duyurmuştu.

Gelişmelerin ardından Goldman Sachs, yılın son çeyreği için Brent petrol fiyat tahminini varil başına 90 dolara yükseltti.