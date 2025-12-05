ABD Barış Enstitüsü’ne Trump’ın adı verildi

Washington’daki merkez binaya büyük blok harflerle yerleştirilen isim, perşembe günü Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında imzalanacak barış anlaşmasının töreninden önce dikkat çekti.

Başlangıçta Kongre tarafından finanse edilen, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşu olarak kurulan enstitü, Trump yönetiminin personel ve bütçe kesintileriyle kurumu kontrol altına alma girişimlerinin ardından hukuki bir mücadeleye sahne olmuş durumda.

NOBEL HEDEFİ VE YENİ MARKA

Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi için kampanya yürüten Trump, küresel diplomasideki başarılarına sık sık vurgu yapıyor. Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda kurumun adının “Donald J. Trump Barış Enstitüsü” olarak değiştirildiğini açıkladı ve bu kararın “ülke tarihimizin en büyük anlaşmacısını yansıtmak için alındığını” söyledi. Paylaşım, “Daha iyisi geliyor” mesajıyla son buldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci adı olan John da kısaltılarak kullanıldı.

Beyaz Saray Başkan Yardımcısı Basın Sözcüsü Anna Kelly paylaşımı alıntılayarak “Tebrikler, dünya” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Trump’ın “Barışın Başkanı” olduğunu söyleyerek bakanlığın bunu göstermesinin zamanının geldiğini ifade etti.

YAKLAŞIM DEĞİŞTİ

Söz konusu bina, yılın başlarında Elon Musk liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (Doge) ile federal kurumlar arasındaki bütçe kısıtlaması tartışmalarının merkezindeydi. Trump yönetimi, enstitü personelini görevden alıp yönetimi değiştirmiş; ancak bu durum bir yargıç tarafından durdurulmuştu. Kurumun geleceği belirsizliğini koruyor ve dava süreci hâlen devam ediyor.

Enstitünün eski yönetimi ve çalışanlarını temsil eden avukat George Foote, BBC’ye yaptığı açıklamada yeni ismin “yaraya tuz bastığını” söyleyerek, “Bir federal yargıç, hükümetin silahlı müdahalesinin yasa dışı olduğuna hükmetti. Karar temyizde olduğu için hükümet binayı kontrol etmeyi sürdürüyor” dedi.

USIP’in güncel internet sitesinde ise şu ifade yer aldı:

ABD Barış Enstitüsü, yurtdışındaki şiddetli çatışmaların çözümünde yürütme organını destekleyen, bağımsız ve tarafsız bir ulusal enstitüdür.

TRUMP DÖNEMİ YENİDEN ADLANDIRMALAR

2025 Ocak ayında ikinci kez göreve başlayan Trump, birçok devlet kurumunun ve coğrafi ismin adının değiştirilmesine öncülük etti. Savunma Bakanlığı, Savaş Bakanlığı olarak yeniden markalandı. Trump ayrıca Meksika Körfezi’nin adının Amerika Körfezi olarak değiştirilmesi ve Denali’nin yeniden Mount McKinley olarak adlandırılması için kararname imzaladı.

Cumhuriyetçi milletvekilleri de Trump’ın adını taşıyan yeni girişimler öneriyor. Paul Gosar, üzerinde Trump’ın portresinin yer alacağı 500 dolarlık banknot teklifinde bulundu. Ayrıca Washington’daki Dulles Uluslararası Havalimanı’nın Trump’ın adıyla değiştirilmesi için Kongre’ye tasarı sunuldu.