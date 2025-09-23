ABD Başkanı Donald Trump: Filistin'i tanımak, Hamas'a ödül olur

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında hem kendi dönemini övdü hem de Gazze savaşına ilişkin sert mesajlar verdi.

Trump konuşmasına, başkanlığı döneminde elde ettiği başarıları sıralayarak başladı.

ABD’nin güçlü ekonomiye, sınırlara, orduya ve ittifaklara sahip olduğunu vurgulayan Trump, “Bugün yönetimimin sekizinci ayında dünyanın en güçlü ülkesi biziz. Bu gerçekten Amerika’nın altın çağı” ifadelerini kullandı.

Trump, BM’ye yönelik eleştirilerini ise doğrudan salonda dile getirdi. Kuruma “sadece sert ifadelerle dolu mektuplar yazmakla” suçlayan Trump, “Ama devamı gelmiyor. Boş sözler savaşları çözmez” dedi.

Salona girerken bozuk yürüyen merdiven ve teleprompter sorununu esprili bir dille anlatan Trump, “BM’den bana kalan iki şey var: Kötü bir yürüyen merdiven ve kötü bir teleprompter” sözleriyle dikkat çekti.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ VURGUSU

Konuşmasında kendi döneminde barış için attığını savunduğu adımlara da değinen Trump, Nobel Barış Ödülü’ne layık olduğunu söyledi:

“Herkes bana bu çabalarım için Nobel verilmesi gerektiğini söylüyor. Ama benim için gerçek ödül savaşların sona ermesi ve çocukların anne babalarıyla büyüyebilmesi.”

“FİLİSTİN'İ TANIMAK HAMAS'A ÖDÜL OLUR”

Trump, Gazze’deki savaşa ilişkin sözlerinde ise özellikle Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma girişimini hedef aldı.

Bu adımı “Hamas’a ödül” olarak nitelendiren Trump, 7 Ekim saldırılarını ve rehinelerin hâlâ serbest bırakılmamış olmasını hatırlattı.

“Savaşı hemen durdurmalıyız, derhal müzakere etmeliyiz. Rehinelerin bırakılması şart” diyen Trump, ateşkes ve müzakerelerin aciliyetini vurguladı.

AVRUPA'YA RUSYA ÇIKIŞI

Trump, Avrupa’nın savaş sürerken Rusya’dan petrol ve doğal gaz almasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Onlar için utanç verici. Derhal tüm enerji alımlarını durdurmalılar. Yoksa hepimiz zaman kaybediyoruz” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra Avrupa ülkeleri petrol alımlarını büyük ölçüde azaltsa da doğal gazda bağımlılık sürüyor. Petrol ithalatının önemli kısmını ise Macaristan ve Slovakya gerçekleştiriyor.

ÇİN VE HİNDİSTAN'A SUÇLAMA

Trump, “savaşın ana finansörleri olarak Çin ve Hindistan’ı işaret etse de Avrupa’nın da sorumluluk taşıdığını” söyledi.

Moskova’nın barış anlaşmasına yanaşmaması halinde ABD’nin “çok güçlü gümrük tarifeleri” uygulamaya hazır olduğunu kaydeden Trump, bu yaptırımların etkili olabilmesi için Avrupa’nın da aynı adımları atması gerektiğini vurguladı.

Avrupa liderlerinin bu çıkışından hoşnut olmayacaklarını “alaycı bir dille” dile getiren Trump, Ukrayna savaşının kendi başkanlığı döneminde daha kolay çözülebileceğini savundu:

“Çünkü Başkan Putin’le ilişkilerim her zaman iyi olmuştur.”

“YAPAY ZEKA İLE BİYOLOJİK SİLAH DENETİMİ”

Trump, yönetiminin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’ni denetlemek için uluslararası bir yapay zekâ sistemi kuracağını açıkladı.

Bu sistemin “herkesin güvenebileceği” bir doğrulama mekanizması olacağını belirten Trump, “Tüm ülkeleri biyolojik silah geliştirmeye son vermeye çağırıyorum” dedi.

Nükleer silahlara da değinen Trump, “Öyle güçlü silahlar var ki, kullanıldığında dünya sona erebilir. O zaman ne Birleşmiş Milletler kalır ne de başka bir şey” ifadelerini kullandı.

“YEDİ SAVAŞI BİTİRDİM”

Konuşmasında kendi dönemine atıf yapan Trump, “yedi savaşı bitirdiğini” yineledi.

Ancak BM’nin bu süreçlerde hiçbir katkı sağlamadığını öne sürdü. Trump, örnek olarak Ermenistan-Azerbaycan, Hindistan-Pakistan ve Sırbistan-Kosova gibi çatışmaları sıraladı.

BM'YE GÖÇ ELEŞTİRİSİ

Trump konuşmasının ilerleyen bölümlerinde, BM’nin göç politikalarını sert bir dille eleştirdi. Kurumu, “Batılı ülkelere yönelik saldırıyı finanse etmekle” suçladı.

“Artık açık sınırlar denilen bu başarısız deneyi bitirme zamanı. Aksi halde ülkeleriniz mahvoluyor” diyen Trump, kendi göç politikalarını örnek göstererek diğer liderlere benzer adımlar atma çağrısında bulundu.