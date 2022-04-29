ABD: Beşşar Esad'ın mal varlığı 1-2 milyar dolar

29 Nisan 2022 Cuma, 17:14

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye Suriye lideri Beşşar Esad ve ailesinin mal varlığı ile ilgili bir rapor sundu.

Kongre tarafından talep edilen raporda, Dışişleri Bakanlığı'nın, Esad ailesinin varlıklarını paravan isimler altında veya şeffaf olmayan mülkiyet anlaşmaları yoluyla elinde tuttuğu ve net mal varlığı hakkında ancak "kesin olmayan bir tahmin" sağlanabileceğini kaydettiği belirtildi.

Bir kısmı gizli olan raporun kamuya açıklanan bölümünde, "Açık kaynaklı bilgilere dayanan tahminler genellikle Esad ailesinin net varlığını 1-2 milyar dolar arasında gösteriyor" ifadesi kullanıldı.

'PATRONAJ SİSTEMİ' TESPİTİ

Kamuya açık kaynaklardan ve medya haberlerinden alıntı yapılan Dışişleri Bakanlığı raporunda, Esad ailesinin "finansal kaynaklara erişmek için paravan şirketler ve sahte kurumsal isimler de dahil olmak üzere karmaşık bir patronaj sistemi" işlettiğine işaret edildi.

Söz konusu 1-2 milyar dolarlık varlığın, ABD yaptırımları altında olan Beşşar Esad, eşi, erkek kardeşi, kız kardeşi, kuzenleri ve amcasına ait olduğu belirtilen raporda, Esad'in en küçüğü 17 yaşında olan 3 çocuğunun mal varlıklarına ilişkin yeterli bilgi olmadığı kaydedildi.