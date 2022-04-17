ABD Büyükelçisi Mercan’ın ifadeleri İran’ı kızdırdı
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın Tel Aviv Üniversitesi bünyesindeki düşünce kuruluşu için kaleme aldığı makale İran'ı ayağa kaldırdı.
Son dönemde Türkiye ile İsrail arasında normalleşme süreci hız kazanırken Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın Tel Aviv Üniversitesi bünyesindeki düşünce kuruluşu Dayan Stratejik Araştırmalar Merkezi için kaleme aldığı bir makale İran’da tepki topladı.
Sözcü'nün aktardığı makalede, Türkiye ile İsrail’in güvenlik ve enerji alanlarında iş birliği yapmasının önemi vurgulanırken, iki ülkenin de bölgedeki benzer düşman aktörlerin tehdidi altında olduğu belirtildi.
Mercan, makalesinde bu ortak düşmanın adı belirtilmezken, İran medyası bu ifadeleri üzerine alındı. Mercan’ın İran’dan bahsettiğini aktaran İran medyası, “Türkiye ve İsrail: İyimserlik üstün gelmeli” başlıklı makaleyi eleştirdi.
İran medyası, Mercan’ın daha önce de İran karşıtı açıklamaları olduğunu hatırlattı. Mercan, 2008 yılında İsrail’in Haaretz gazetesine verdiği demeçte nükleer silaha sahip bir İran’ın Türkiye için tehdit oluşturacağını söylemişti.
GERİLİM YILLAR SONRA AZALIYOR
İki ülke arasında 2008’de başlayan ve ardından gelen “One Minute” çıkışı, alçak koltuk krizi, Mavi Marmara olayı gibi gelişmelerin ardından gerileyen Türkiye-İsrail ilişkileri son dönemde normalleşme sürecine girdi.
Herzog bu yıl Türkiye’ye gelerek 2003’ten beri Türkiye’yi ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı oldu. İsrail’in üst düzey son resmi teması ise 2008’de olmuştu.
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