Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun feshi davası 1 Haziran'da görülecek
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin feshedilmesi talepli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan davanamede, derneğin kanun ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.
Türkiye'de günden güne artan kadın cinayetlerine son vermek isteyen kadınlar tarafından kurulan 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne, 'kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek' suçlamasıyla kapatma davası açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan davanamede, İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 29 Mart 2021 tarihli yazısında, Şişli Kurtuluş'ta faaliyet gösteren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında şikayetlerde bulunulduğu belirtildi.
Hazırlanan davaname, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi.
Mahkeme, ilk duruşmanın 1 Haziran'da yapılmasına karar verdi.
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