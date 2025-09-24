ABD'de göçmenlik ofisine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Texas eyaletinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumuna ait Dallas’taki saha ofisine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Saldırganın intihar ettiği açıklandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Detaylar hâlâ netleşiyor ancak çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu teyit edebiliriz” dedi. Noem, saldırganın kendi silahıyla intihar ettiğini de duyurdu.

Noem, son aylarda ICE tesislerine yönelik saldırıların arttığını vurgulayarak, “Motive henüz bilinmiyor ancak ICE personeli benzeri görülmemiş bir şiddetle karşı karşıya. Bu şiddet sona ermeli” ifadelerini kullandı.

Dallas Polis Departmanı, silahlı saldırı sonucunda bir kişinin öldüğünü, iki kişinin ise silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı:

“Ön soruşturma, şüphelinin bitişikteki bir binadan hükümet binasına ateş açtığını ortaya çıkardı. İki kişi silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bir kurban olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli de hayatını kaybetti.”

SALDIRI DIŞARIDAN YAPILDI

ICE Başkan Vekili Todd Lyons, saldırının dışarıdan ateş açan bir keskin nişancı tarafından gerçekleştirildiğini, kurşunların “güvenli tutuklu alanına” isabet ettiğini belirtti. Lyons, üç kişinin vurulduğunu, aralarında saldırganın da bulunduğunu açıkladı ancak sağlık durumlarına ilişkin bilgi vermedi.

Geçtiğimiz ay, San Antonio’daki ICE ofisine de silahlı saldırı düzenlenmiş, olay “federal çalışanlara yönelik hedefli saldırı” olarak nitelendirilmişti. Olayda yaralanan olmamıştı.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nde ise Alvarado’daki ICE tesisinde çıkan olayda bir polis memuru boynundan vurulmuş, ağır yaralanmasına rağmen hayatta kalmıştı.