ABD’de güvenlik krizi: Trump'a yönelik suikast girişimleri ve saldırılar

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi gecesi Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde çıkan silah sesleri sonrası Gizli Servis tarafından salondan tahliye edildi.

Olay, Trump’ın son yıllarda karşı karşıya kaldığı çok sayıda saldırı girişimi ve güvenlik tehdidine bir yenisini ekledi.

Silah sesleri yerel saatle 20.30 sıralarında, etkinliğin düzenlendiği Washington Hilton balo salonunda duyuldu. Trump’ın gecede konuşma yapması planlanıyordu.

Etkinliğe Başkan Yardımcısı JD Vance, kabine üyeleri ve çok sayıda Kongre üyesi de katıldı.

Trump, olay sonrası basına yaptığı açıklamada, “Ülkemiz son yıllarda ilk kez bir suikast girişimiyle karşı karşıya kalmıyor” dedi.

2024 SEÇİM SÜRECİNDE İKİ SUİKAST GİRİŞİMİ

Trump, 2024 başkanlık kampanyası sırasında iki ayrı saldırı girişiminden kurtulmuştu. Her iki olay da Gizli Servis’in güvenlik zaafları nedeniyle soruşturulmuştu.

Pensilvanya'daki mitingde 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, FBI’ın “AR tipi 5.56 tüfek” olarak tanımladığı silahla ateş açtı. Trump kulağından hafif yaralanırken, bir katılımcı yaşamını yitirdi.

Saldırgan daha sonra Gizli Servis keskin nişancısı tarafından vurularak öldürüldü.

Florida’daki Trump Uluslararası Golf Kulübü'nde Ryan Wesley Routh, elinde bir tüfekle fark edildi.

Gizli Servis ajanının ateş açmasının ardından kaçan Routh yakalandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

TRUMP'A YÖNELİK DİĞER GÜVENLİK TEHDİTLERİ