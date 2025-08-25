ABD’de ilk kez 'et yiyen kurt' vakası görüldü

ABD’nin Maryland eyaletinde bir kişide “et yiyen kurt” paraziti görüldü. Hastanın Guatemala’dan geldiği, tedavi edildiği ve gerekli önleyici adımların atıldığı bildirildi.

South Dakota Eyalet Veterineri Beth Thompson, vakadan geçtiğimiz hafta haberdar olduklarını söyledi.

Maryland eyalet yetkilileri de gelişmeyi doğruladı.

PARAZİT NASIL BULAŞIYOR?

Screwworm sineği, sıcak kanlı hayvanların ve insanların açık yaralarına yumurta bırakıyor. Yumurtalardan çıkan yüzlerce larva, canlı dokuyu yiyerek ilerliyor.

Tedavi edilmezse haftalar içinde ölümle sonuçlanabilen parazit, erken müdahaleyle temizlenebiliyor. Ancak tedavi oldukça zahmetli; yüzlerce larvanın tek tek çıkarılması ve yaranın dezenfekte edilmesi gerekiyor.

ABD her yıl Meksika’dan 1 milyondan fazla sığır ithal ediyor. Uzmanlara göre olası bir yayılma, yalnızca Texas eyaletinde 1,8 milyar dolarlık kayba neden olabilir.

Sığır fiyatlarının zaten rekor seviyelerde olduğu bir dönemde vaka, hayvancılık ve gıda piyasasında ciddi endişelere yol açtı.

MÜCADELE İÇİN STERİL SİNEK YÖNTEMİ

ABD Tarım Bakanlığı, sınır bölgelerinde tuzaklar kurarak ve devriyeler göndererek önlem almaya başladı. Ancak üreticiler bu adımların yetersiz olduğunu savunuyor.

Geçen hafta Tarım Bakanı Brooke Rollins, Texas’ta steril sinek üretim tesisi kurulacağını duyurdu.

Bu yöntemle sterilize edilmiş erkek sinekler doğaya salınıyor; dişi sineklerle çiftleşseler de döl veremeyen erkekler nedeniyle popülasyon zamanla çöküyor.

Aynı yöntemle ABD, 1960’lı yıllarda paraziti tamamen ortadan kaldırmıştı. Meksika da 51 milyon dolarlık bir steril sinek tesisi kurmaya hazırlanıyor.