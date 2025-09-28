ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı, kilisede yangın çıktı!

Bir silahlı saldırgan, ABD Michigan’da bulunan ‘Son Zaman Azizler İsa Mesih Kilisesi'ne ateş açtı. Polis, saldırganın ‘birden fazla kurbanı’ olduğunu ve aynı zamanda vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Grand Blanc Township Polis Departmanı yaptığı açıklamada, "McCandlish Yolu üzerindeki Son Zaman Azizler Kilisesi'nde aktif bir silahlı saldırgan var. Birden fazla kurban var ve saldırgan vuruldu" dedi.

Polis, ‘şu anda halk için herhangi bir tehdit olmadığını’ söyledi, ancak ‘kilisenin aktif olarak yandığı’ konusunda uyardı.

Bölge sakinlerinin bölgeden uzak durmaya çağırıldığı olayda kurban sayısı ve saldırganın saldırı nedeni hakkında henüz bir bilgi yok.