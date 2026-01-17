ABD’de 'Nintendo' dehşeti: 11 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü!

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, okuyanları dehşete düşüren bir olay yaşandı. 11 yaşında bir çocuğun, Nintendo Switch oyun konsolunu elinden aldığı iddia edilen babasını tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

Duncannon Borough’daki aile evinde, 13 Ocak’ta meydana gelen silahlı saldırının ardından, çocuk hakkında 'cinayet' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Mahkeme belgelerini inceleyen ve olayı aktaran WGAL News 8’e göre dosya, silahların yaygın olduğu ABD’de çocukların ateşli silahlara ne kadar kolay erişebildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

OLAY NASIL OLDU?

Polis ekipleri, saat gece 03.20 sıralarında gelen, 'bilinci kapalı bir erkek' ihbarı üzerine ailenin evine sevk edildi. Habere göre ekipler, 42 yaşındaki Douglas Dietz’i yatağında başından vurulmuş halde ölü buldu.

Mahkeme belgelerinde, Dietz’in eşiyle birlikte kaldığı yatak odasının, oğullarının odası ile bir dolap üzerinden bağlantılı olduğu bilgisi yer aldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ailenin 11 yaşındaki oğlu belirlendi.

"BABAM ÖLDÜ!" DİYE BAĞIRDI

Polisin aktardığına göre, olay günü çocuğun doğum günüydü. Çocuk, yatak odasına girerek “Babam öldü” diye bağırdı. Olay yerindeki polisler, çocuğun annesine “Babamı ben öldürdüm” dediğini duyduklarını da kayıtlara geçirdi.

Belgelere göre olay, anne ve babanın gece yarısından kısa süre sonra uyumasının ardından yaşandı. Çocuk, gününün iyi geçtiğini söylese de babasının 'yatma vakti' demesi üzerine sinirlendiğini anlattı.

WGAL News 8’in aktardığı yeminli ifadeye göre, polis çocuğa ne olduğunu sorduğunda “Birini vurdum” yanıtını verdi. Aynı ifadede, çocuğun vuracağı kişinin babası olduğunu önceden aklında tuttuğunu kabul ettiği belirtildi.

"KONSOLU ARARKEN SİLAHI BULDU"

Mahkeme belgesine göre çocuk, ebeveyn yatak odasında babasının çekmecesinde bulunan silah kasası anahtarını buldu. Daha önce elinden alınan Nintendo Switch’i ararken kasayı açtığı ve içeride bir tabanca bulduğu ifade edildi.

Çocuğun, silahı kasadan çıkarıp mermileri doldurduğunu ve yatağın, babasının bulunduğu tarafına geçerek ateş ettiğini kabul ettiği öne sürüldü.

Soruşturmacıların “Ateş ettiğinde ne olacağını düşündün mü?” sorusuna çocuk, “kızgın olduğunu ve bunu düşünmediğini” söyledi.

KEFALET TALEBİ REDDEDİLDİ

WGAL News 8’e göre çocuk, gözaltına alındıktan sonra kefalet talebi reddedildi.

İlk duruşmanın 22 Ocak’ta yapılması planlanıyor.