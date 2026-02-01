ABD'deki dava kamuoyunda gündem oldu: Meta, WhatsApp'ta şifrelenmiş mesajları okuyabiliyor mu?

ABD’de, Meta’nın popüler mesajlaşma platformu WhatsApp’ta kullanıcıların şifrelenmiş mesajlarını okuyabildiği yönündeki iddialar soruşturuldu.

Meta’nın WhatsApp kullanıcılarının özel konuşmalarının “neredeyse tamamına erişebildiğini” öne süren dava, ilk olarak Bloomberg tarafından haberleştirilmişti.

BAKANLIK SÖZCÜSÜ "KANITSIZ" DEDİ

Bloomberg’de yayımlanan haberde, ABD’nin Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmeler ve raporlara atıfla, ABD’nin Meta’nın WhatsApp mesajlarını okuyup okuyamadığını soruşturduğu öne sürüldü. Ancak bakanlık sözcüsü bu iddiaları “kanıtsız” olarak nitelendirdi.

Meta, Bloomberg tarafından aktarılan iddiaları reddederek, davadaki suçlamaları “kategorik olarak yanlış ve absürt” olarak nitelendirdi.

Şirket, bu iddianın, aktivistlere ve gazetecilere karşı kullanılan casus yazılımlar geliştiren ve kısa süre önce WhatsApp’ın açtığı davayı kaybeden İsrailli NSO Group’u desteklemeye yönelik bir taktik olduğunu öne sürdü.

T24'ün aktardığı habere göre; geçen hafta Meta’ya karşı dava açan şirket Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, iddiayı Avustralya, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika’dan ismi açıklanmayan muhbirlere dayandırdı.

Quinn Emanuel, ayrı bir davada ise, geçen yıl bir ABD federal mahkemesinin, Pegasus casus yazılımının 1400’den fazla kullanıcıya karşı kullanılmasının hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle NSO Group’un WhatsApp’a 167 milyon dolar tazminat ödemesine hükmettiği karara karşı açılan temyiz sürecinde NSO Group’u temsil eden hukuk ekibinde yer alıyor.

"YAPTIRIMLAR PEŞİNDEYİZ"

Meta sözcüsü Carl Woog, yaptığı açıklamada, “Sadece manşet kapmak amacıyla açılmış, temelsiz bir dava nedeniyle Quinn Emanuel’e karşı yaptırımlar peşindeyiz. Bu gazetecileri ve devlet yetkililerini casus yazılımla hedef aldıkları için faaliyetleri durdurulan NSO’nun bu yasağı bozdurmasına yardımcı olmaya çalışan aynı şirket” ifadelerini kullandı.

Quinn Emanuel ortağı Adam Wolfson ise şunları söyledi:

“Meslektaşlarımızın temyiz sürecinde NSO’yu savunması, bize açıklanan ve dünya genelindeki WhatsApp kullanıcıları adına açtığımız davanın temelini oluşturan olgularla hiçbir şekilde bağlantılı değildir”.

Güvenlik mühendisliği profesörü Steven Murdoch, Meta’ya karşı açılan davayla ilgili değerlendirmesinde iddayı “tuhaf” olarak nitelendirerek şunları söyledi:

“Daha çok muhbirlere dayanıyor gibi görünüyor ve bu kişiler ya da güvenilirlikleri hakkında pek bir şey bilmiyoruz. İddiaların doğru olması beni şaşırtır.”.

Murdoch, WhatsApp’ın gerçekten kullanıcıların mesajlarını okuması durumunda bunun şirket çalışanları tarafından çoktan fark edilmiş olacağını ve WhatsApp’ın sonunu getireceğini de belirtti.

WhatsApp, kendisini uçtan uca şifreli bir platform olarak tanımlıyor; bu da mesajların yalnızca gönderen ve alıcı tarafından okunabildiği ve aradaki bir sunucu tarafından çözülemediği anlamına geliyor.

Bu durum, Telegram gibi bazı diğer mesajlaşma uygulamalarından farklılık gösteriyor. Telegram’da mesajlar, gönderen ile şirketin kendi sunucuları arasında şifreleniyor; bu da üçüncü tarafların mesajları okumasını engelliyor, ancak teoride Telegram’ın mesajları çözerek okuyabilmesine imkân tanıyor.