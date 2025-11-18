ABD'den Lübnan'a ret: Washington ziyareti iptal edildi

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel'in bugün Washington'a yapacağı ziyaret iptal edildi.

Lübnan basınında yayımlanan haberlere göre iptalin gerekçesi ise Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda Lübnan ordusuna verilen görevin yeterince yerine getirilmemesinden ABD yönetiminin rahatsız olması.

Lübnan'da silahların devletin tekeline alınması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah ise bu plana karşı olduğunu belirterek silahlarını teslim etmeye karşı çıkıyor.