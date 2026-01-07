ABD’den Venezuela’ya açık tehdit: İçişleri Bakanı Cabello uyarıldı

ABD yönetiminin, Venezuela’nın sertlik yanlısı İçişleri Bakanı Diosdado Cabello’ya, geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez’in ABD taleplerini yerine getirmesine yardımcı olmaması halinde hedef listesinde üst sıralara çıkabileceği mesajını ilettiği öne sürüldü.

Konuya yakın üç kaynağa göre Washington, Maduro sonrası dönemde düzenin sağlanmasını Cabello’nun tutumuna bağlıyor.

Kaynaklara göre, güvenlik güçlerini kontrol eden ve insan hakları ihlalleriyle suçlanan Cabello, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçiş sürecinde istikrarı korumak amacıyla geçici olarak dayanmayı planladığı sınırlı sayıdaki Maduro yanlısından biri olarak değerlendiriliyor.

Ancak ABD’li yetkililer, Cabello’nun geçmişi ve Rodríguez ile yaşadığı rekabet nedeniyle süreci sabote edebileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle Washington’un bir yandan işbirliğini zorladığı, diğer yandan ise Cabello’yu zamanla iktidardan uzaklaştırıp sürgüne göndermenin yollarını aradığı ifade ediliyor.

Kaynaklara göre ABD, aracı kanallar üzerinden Cabello’ya açık bir uyarı iletti. İşbirliğine yanaşmaması durumunda, ABD operasyonuyla yakalanarak New York’a götürülen ve “narko-terörizm” suçlamalarıyla yargılanan Nicolás Maduro ile benzer bir akıbetle karşılaşabileceği ya da hayatının tehlikeye girebileceği bildirildi.

Ancak Cabello’nun doğrudan hedef alınmasının, hükümet yanlısı silahlı motosikletli gruplar olan colectivos’un sokağa dökülmesine ve Washington’un kaçınmak istediği bir kaosa yol açabileceği değerlendirmesi de yapılıyor.

SAVUNMA BAKANI PADRİNO DA HEDEFTE

Kaynaklar, potansiyel hedefler arasında Savunma Bakanı Vladimir Padrino’nun da bulunduğunu aktardı. Padrino’nun da Cabello gibi ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu ve hakkında milyonlarca dolarlık ödül bulunduğu ifade edildi.

ABD’li yetkililer, silahlı kuvvetler üzerindeki kontrolü nedeniyle Padrino’nun işbirliğini, bir güç boşluğunun önlenmesi açısından kritik görüyor.

Kaynaklara göre Washington, Padrino’yu Cabello’ya kıyasla daha pragmatik ve ABD çizgisine uyma ihtimali daha yüksek bir aktör olarak değerlendiriyor.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, sürecin devam ettiğini belirterek, “Bu bir kolluk kuvvetleri operasyonudur ve henüz tamamlanmadı” dedi.

Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili ise Reuters’ın sorularını yanıtsız bırakırken, yazılı açıklamada Trump’ın “Venezuela’daki kalan unsurlar üzerinde azami baskı kurmayı”, düzensiz göçü ve uyuşturucu akışını durdurmayı, petrol altyapısını canlandırmayı hedeflediğini söyledi.

MUHALEFETE GÜVENSİZLİK

Kaynaklara göre Trump yönetimi, muhalefet lideri ve Nobel Barış Ödülü sahibi María Corina Machado öncülüğündeki muhalefetin bu aşamada kamu düzenini sağlayamayacağı kanaatine vardı.

Bu yaklaşımda, CIA tarafından hazırlanan ve Maduro’nun en yakın yardımcılarının geçici olarak ülkeyi yönetmeye en uygun aktörler olduğu sonucuna varan gizli bir değerlendirme raporunun etkili olduğu belirtiliyor.

ABD'NİN TALEPLERİ

ABD’nin Venezuela’daki geçici yönetime ilettiği talepler arasında:

Petrol sektörünün ABD şirketlerine elverişli şartlarla açılması

Uyuşturucu ticaretine karşı sert önlemler

Kübalı güvenlik unsurlarının ülkeden çıkarılması

İran ile işbirliğinin sona erdirilmesi

yer alıyor. Kaynaklara göre Washington, bu başlıklarda haftalar içinde somut ilerleme bekliyor.

ABD ayrıca, Rodríguez’in Katar’da bulunduğu belirtilen mali varlıklarını tespit ettiği ve bunları bir baskı unsuru olarak kullanabileceği mesajını da iletti.