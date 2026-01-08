ICE tarafından öldürülen Renee Nicole Good kim?

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bir federal göçmenlik görevlisi tarafından vurularak öldürülen kadının 37 yaşındaki üç çocuk annesi Renee Nicole Good olduğu açıklandı.

Yerel basına göre Good, ödüllü bir şair ve amatör gitaristti. Minnesota Senatörü Tina Smith, Good’un ABD vatandaşı olduğunu açıkladı. Colorado Springs doğumlu olan Good’un, geçen yıl Kansas City’den Minneapolis’e taşındığı belirtildi.

Kent yöneticileri, Good’un güney Minneapolis’teki bir Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) baskını sırasında “hukuki gözlemci” olarak bulunduğunu söyledi.

Hukuki gözlemciler, güvenlik güçlerinin operasyonlarını izleyerek hak ihlallerini önlemeyi amaçlayan gönüllülerden oluşuyor.

Ancak Trump yönetimi Good’u “iç terörist” olarak niteledi.

“ARACI SİLAH OLARAK KULLANDI”

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Good’un ICE görevlilerini gün boyunca takip ettiğini, araçla yollarını kestiğini ve bir görevlisini ezmeye çalıştığını iddia etti. Noem, “Bir ajan hayatından endişe etti ve savunma amaçlı ateş açtı” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Good’u “düzensiz, engelleyici ve direnç gösteren” bir kişi olarak tanımladı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, görüntüleri izlediğini belirterek, “Bu bir ajanın gücü pervasızca kullanması sonucu bir insanın öldürülmesidir” dedi. Frey, Trump yönetiminin iddialarını sert sözlerle reddetti.

Good’un annesi Donna Ganger, kızının olay sırasında “muhtemelen dehşete kapıldığını” söyledi.

Babası Tim Ganger ise, “İyi ama zor bir hayatı vardı” dedi. Eski eşi ise Good’un bir aktivist olmadığını, dindar bir Hristiyan olduğunu belirtti.

BAĞIŞ KAMPANYASI VE PROTESTOLAR

Good’un ailesi için başlatılan bağış kampanyasında 10 saat içinde 370 bin dolardan fazla para toplandı.

ABD’nin birçok kentinde düzenlenen protestolarda “Justice for Renee” yazılı pankartlar taşındı.

Good’un vurulduğu noktanın, 2020’de George Floyd’un öldürüldüğü yerin yaklaşık 1,5 kilometre yakınında olduğu belirtildi.

Olay, polis şiddeti ve göçmenlik politikaları tartışmalarını yeniden alevlendirdi.