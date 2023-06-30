ABD gazetesinden Türkiye iddiası: 'Washington-Ankara hattında gerilim yükselebilir'

Yayınlanma: 30.06.2023 - 17:13

Güncelleme: 30.06.2023 - 17:13

ABD gazetesi The Wall Street Journal (WSJ), Rusya'nın Ukrayna'ya işgali için silah ve diğer teçhizatlar taşıdığı gerekçesiyle ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus kargo gemilerinin düzenli olarak Türk limanlarında durduğunu iddia etti.

Yaptırımlı gemilerin Türk limanlarında durmasının Ankara ve Washington arasındaki ilişkilerde gerilime neden olabileceğini belirten WSJ, "Kremlin'e yaptırım uygulamayan tek NATO üyesi Türkiye, bunun yerine Rusya için kritik bir ekonomik kanal oldu" ifadesinde bulundu

WSJ'nin haberinde, "ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus kargo gemileri, 2022 yılından bu yana Türk limanlarında yüzden fazla kez durdu. Bazı ziyaretler, son haftalarda gerçekleşti" denildi.

ABD yaptırımlarını ihlal ettiği ve Washington'ın "Rusya yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle" bazı Türk şirketlere yaptırım uygulanabileceği vurgulunan haberde, Rus yük gemilerinin Türk limanlarında tamir edildiği veya diğer hizmetler aldığı belirtildi.

Haberde, "Her türlü girişimi yapan Rusya, savaş çabalarını desteklemek için gizlice malzeme elde etmek amacında" yorumu yapıldı.

ABD gazetesi, daha önceki bir haberinde "Rusya'nın Ukrayna'nın işgali için ihtiyaç duyduğu araç parçaları ve elektronik gibi ihtiyaçlarını Türkiye'den karşıladığını" yazmıştı.